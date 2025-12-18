Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400

Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400 ради получения F-35

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, передает РБК.

Вопрос был поднят на встрече президентов в Ашхабаде 12 декабря. В Кремле, как отмечает агентство, информацию о подобном запросе категорически опровергли.

По сведениям Bloomberg, подобные темы уже обсуждались между представителями обеих стран ранее. Турция рассчитывает, что отказ от российских С-400 поможет нормализовать отношения с Соединенными Штатами и приведет к снятию санкций против турецкой оборонной промышленности, а также откроет доступ к поставкам американских истребителей F-35.

Один из высокопоставленных турецких дипломатов уже выразил уверенность, что ограничения будут сняты в следующем году. Источники агентства отмечают: Анкара надеется, что ее роль посредника между Москвой и Киевом вынудит Россию «отнестись более благосклонно» к инициативе Эрдогана.

Турция также требует возмещения затрат за С-400, однако в окружении президента отмечают, что размеры этих расходов менее значимы по сравнению с перспективами для страны в рамках сотрудничества с союзниками по НАТО и улучшения отношений с Вашингтоном.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой.