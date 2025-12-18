Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа
Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.
По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».
Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.