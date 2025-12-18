Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
В Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя
Покупатели товаров с возрастными ограничениями теперь смогут подтверждать свой возраст с помощью мессенджера Max – такие поправки депутаты Госдумы поддержали сразу во втором и третьем чтениях.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с ограничением по возрасту. Закон закрепляет новую процедуру, в числе товаров – алкоголь, табак, энергетики, газосодержащие бытовые средства, а также лотереи и билеты на зрелищные мероприятия, передает ТАСС.
Нововведения были оформлены как поправки ко второму чтению другого законопроекта – о внесудебной блокировке сайтов с информацией о продаже табачной и никотиносодержащей продукции. В первый раз этот документ был рассмотрен Госдумой еще в марте 2025 года.
Согласно изменениям, процедура идентификации пользователя через мессенджер Max объединяется с традиционными способами подтверждения возраста при покупке соответствующих товаров и услуг. Поправки вносятся одновременно в несколько положений федеральных законов, расширяя права продавцов и организаторов лотерей и мероприятий.
17 декабря в Мax зарегистрировались 75 млн пользователей.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного взаимодействия управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по ТКО с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max.