Министр обороны Швеции призвал Запад перейти в моральный и военный режим войны

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью немецкой медиагруппе заявил, что Западу необходимо морально и военным образом быть готовым к вероятности войны, чтобы сохранить мир, передает РИА «Новости».

По его мнению, для этого необходима смена менталитета и переход в так называемый «режим войны» для сдерживания и обороны, а также защиты мира. Йонсон вновь обвинил Россию в попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря, не предоставив доказательств.

Кроме того, Йонсон, комментируя появление беспилотников в небе над Польшей, отметил, что ситуация требует новых военных мер для сдерживания России. Он подчеркнул, что НАТО готовы «нанести удар» по самолетам или кораблям, которые нарушат их воздушное или морское пространство.

Шведский министр обороны выразил мнение, что мира на Украине можно достичь только при дальнейшем усилении военной поддержки Киева, ужесточении санкций против России и использовании замороженных российских активов для укрепления оборонной промышленности Украины. В России подобные действия уже назвали воровством.

Серия инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море произошла в ноябре и декабре 2024 года. Тогда были повреждены коммуникационные и силовые кабели между Финляндией, Германией, Швецией, Литвой и Эстонией. Правоохранители подозревают иностранные суда, такие как китайский сухогруз Yi Peng 3 и танкер Eagle S, при этом финская таможня сообщала о якобы перевозке судном российских энергоресурсов, не приводя доказательств.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что финские власти не опровергли данные о том, что следствие не обнаружило доказательств причастности России к повреждению кабеля EstLink 2. По его словам, версия о «российском следе» используется как повод для расширения присутствия НАТО в регионе.

Швеция выразила намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге.

Прокуратура Швеции установила, что повреждение подводного кабеля между Латвией и Швецией произошло из-за плохой погоды и поломки оборудования.

Президент России Владимир Путин заявил, что желающие бросить вызов России в военной сфере могут попробовать свои силы.

Владимир Путин также пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.

Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.