Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.7 комментариев
Песков: Кремль не занимается вопросами продажи бизнеса «Ашана» в России
Песков заявил, что Кремль не занимается вопросом продажи бизнеса «Ашаном» в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о возможной продаже бизнеса «Ашана» в правительство, отметив, что в Кремле этим вопросом не занимаются.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается вопросами продажи бизнеса ретейлера «Ашан» в России, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что такие вопросы следует адресовать непосредственно в правительство или в пресс-службу «Ашана».
Как писала газета ВЗГЛЯД, французский ретейлер Auchan отказался давать комментарии по поводу возможной продажи своих магазинов в России, а группа Ceetrus, входящая в группу Auchan, рассматривала возможность продажи своих активов в России.