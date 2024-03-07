Владелец почти 300 ТЦ в Европе собрался продать активы в России

Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

Tекст: Олег Исайченко

«При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

«Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

«Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

«Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.