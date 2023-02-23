Украина обвинила «Ашан» в «спонсировании войны»

Французская корпорация Auchan Holding включена Украиной в перечень «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России

Французская корпорация Auchan Holding оказалась в списке международных «спонсоров войны» после того, как отказалась покинуть российский рынок. Об этом сообщили в украинском национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

Корпорация Auchan Holding, которой принадлежат гипермаркеты «Ашан», включена в список компаний «спонсоров войны», пишет РИА «Новости». Основанием стало нежелание французов отказываться от бизнеса в России.

Ранее в западных СМИ появилось расследование, в котором говорится, что в марте 2022 года нескольким сотрудникам магазина «Ашан» якобы пришло письмо о «сборе гуманитарной помощи» в виде сигарет, носков, продуктов питания, гвоздей, газовых плиток и топоров. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, «все это было предоставлено «Ашаном» полностью бесплатно».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тогда обвинил торговую сеть в том, что она якобы «превратилась в полноценное оружие российской агрессии».

Auchan Holding – не первая французская компания, против которой выступают украинские власти. Так, в январе стало известно, что сети украинских супермаркетов Varus и Novus решили бойкотировать компанию Bonduelle из-за ее решения сохранить российский бизнес.

Киевский политолог Алексей Нечаев позже рассказал газете ВЗГЛЯД, что с требованием покинуть Россию выступают украинские ритейлеры, которые еще недавно сами работали с Москвой.

Стоит отметить, что Bonduelle в тот момент также подверглась критике и в родной Франции. В частности, ее заподозрили в поддержке и даже снабжении Российской армии. Причиной стало фото в соцсети «Вконтакте», на котором были посылки с логотипом фирмы. Однако представитель компании выступил с утверждением, что подобные сборы проводятся исключительно для беднейших слоев населения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как противостояние Парижа с Москвой приводит французов к голоду.

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