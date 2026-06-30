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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    0 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    12 комментариев
    30 июня 2026, 08:14 • Новости дня

    На Западе признали правоту Путина о скорой победе России

    Британский аналитик Меркурис признал правоту Путина о скорой победе России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в специальной военной операции, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Зарубежные специалисты разделяют мнение президента России Владимира Путина о скором успешном завершении специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения.

    «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», – заявил эксперт.

    По оценке аналитика, украинская армия находится в одном шаге от полного разгрома. Меркурис уверен, что попытки западных лидеров усилить давление на Москву дадут обратный эффект и обернутся величайшим поражением для самих стран Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.

    На съезде «Единой России» глава государства отметил неспособность западных элит нанести стране стратегическое поражение.

    29 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

    Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к организации террористических актов, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми-спортсменами.

    «Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

    Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    29 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что Киеву придется заплатить за вторжение в Курскую область территориями для создания буферной зоны.

    Песков напомнил о словах главы государства Владимира Путина относительно последствий атаки на российский регион. По его словам, Киев лишится территорий для создания необходимой буферной зоны, передает РИА «Новости».

    «Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне», – подчеркнул представитель Кремля.

    Днем ранее российский лидер отметил, что украинская сторона понесет ответственность за свои действия на курской земле. Расплатой станет утрата земель, которые требуются для обеспечения надежной зоны безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа.



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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 14:03 • Новости дня
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    О гибели театрального и киноактера Евгения Дербышева в зоне спецоперации стало известно после выдачи его семье свидетельства о смерти.

    Гибель актера театра и кино Евгения Дербышева в зоне специальной военной операции подтверждена его окружением, передает Ura.ru со ссылкой на aif.ru. По словам знакомых, артист служил в районе проведения спецоперации и долгое время числился пропавшим без вести.

    «Евгений пропал без вести на СВО в 2024 году. В этом году его семья получила свидетельство о смерти», – сообщил источник. Таким образом, официальное подтверждение кончины актера его близкие получили только спустя время после исчезновения.

    Евгений Дербышев дебютировал в кинематографе в 2007 году в сериале «Адвокат». Позже он сыграл в проектах «Александровский сад-3», «Висяки», «Глухарь», «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других картинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший артист Театра имени Ермоловой Павел Чернявский погиб в зоне спецоперации 3 марта 2026 года после заключения контракта с Минобороны.

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «ИП Пирогова», погиб в зоне СВО в январе 2026 года.

    Актер Вадим Алферов из сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» погиб в Курской области, куда он ушел добровольцем в октябре 2024 года.

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    29 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После успешного прорыва границы в Харьковской области подразделения Вооруженных сил России вошли в Казачью Лопань.

    Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.

    Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».

    Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.

    Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.

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    29 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ

    Эксперт Анпилогов: Восстановление НПЗ после удара дрона может занять несколько месяцев

    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная задача для поврежденных дронами российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны. Также важно обновить оборудование, где может возникнуть угроза герметичности. Россия это может сделать самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ не создали критического ущерба энергетической инфраструктуре.

    «Восстановление поврежденных украинскими ударами НПЗ предполагает ряд сложных, но преодолимых моментов. Первый связан с наличием на любом нефтеперерабатывающем заводе огромных объемов материалов и сырья, большинство из которых токсичны, горючи и взрывоопасны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Взрывы на НПЗ можно в некотором смысле сравнить с воздействием термобарической бомбы, при определенных температурах даже нержавеющая сталь теряет легирующие присадки и необходимые свойства. Поэтому владельцам заводов придется менять сделанное из огнестойких материалов оборудование, если возникнет угроза его герметичности», – отметил собеседник.

    Главная же задача российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны, вокруг которых строится любое нефтеперерабатывающее предприятие, указал спикер. «Все необходимое для этого оборудование делается в России. Также наши производители могут закрыть потребности в любых сплавах и огнестойких материалах. Одной из немногих статей импорта может быть приобретение ряда катализаторов для химических процессов», – указал эксперт.

    В целом восстановление НПЗ может занять несколько месяцев, спрогнозировал собеседник. «Доставка негабаритного оборудования тоже займет определенные сроки, поскольку перевозчикам нужно будет получить разрешения на проезд по мостам, тоннелям. Возможен также временный демонтаж линий электропередач на пути движения», – заметил он.

    «Война против НПЗ – это гонка со временем, в которой, на мой взгляд, Украина все же проигрывает. Киев добился лишь частичной разбалансировки экспорта и внутреннего потребления. Думаю, усилиями государства ситуация довольно быстро устаканится», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    Также накануне Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ, были повреждены линия электропередачи и газовая труба, сообщал оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в Max.

    На прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Минск озвучил красную линию для Украины

    МИД Белоруссии назвал госграницу красной линией для Украины

    Минск озвучил красную линию для Украины
    @ Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что президент Александр Лукашенко обозначил границы страны красными линиями для Киева.

    По словам Секреты, Минск считает государственную границу главным рубежом безопасности, передает РИА «Новости».

    «Красные линии были четко определены нашим президентом. Это – наша граница», – заявил Секрета, комментируя возможные атаки Киева.

    Дипломат подчеркнул, что позиция главы государства Александра Лукашенко по данному вопросу остается неизменной и предельно ясной.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Депутат белорусского парламента Геннадий Лепешко назвал невыгодным для Украины расширение линии фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева напрямую втянуть республику в боевые действия.

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    29 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.

    В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.

    Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

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    29 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями разрабатывает новые системы вооружений для массированного поражения российских военных аэродромов в глубине страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    НАТО приступило к реализации нового проекта по разработке перспективных систем вооружений с учетом опыта боевых действий на Украине, заявила Захарова, сообщает официальный канал МИР России в Max. По ее словам, соответствующий тендер опубликован на официальных интернет-ресурсах структур Североатлантического альянса, включая его представительство на Украине.

    Как отметила дипломат, из опубликованных материалов следует, что новые разработки предназначены прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины и рассчитаны на их оперативное применение в ходе конфликта.

    «Из пояснений недвусмысленно вытекает, что соответствующие оружейные разработки задумываются прежде всего в интересах ВСУ с явным прицелом на их скорейшее задействование для реализации конкретных и весьма амбициозных боевых задач, которые Киев при активной поддержке стран НАТО безуспешно пытается решать в ходе текущего конфликта с Россией», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, проект реализуется Командованием НАТО по трансформации при участии совместного с Украиной Центра анализа, подготовки и образования, который «открыто позиционируется в качестве "элемента командной структуры" Североатлантического блока».

    Как указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, среди направлений разработки – создание средств поражения, предназначенных для массированных ударов по российской авиационной инфраструктуре. «Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», – заявила она.

    Захарова также обратила внимание на требования, предъявляемые к перспективным системам вооружений. По ее словам, разработчикам предлагается обеспечить «полную автономность» платформ, их способность сохранять боевую устойчивость при блокировке навигационных сигналов, а также интегрировать элементы искусственного интеллекта, включая наведение на цели. При этом, как отметила дипломат, допускается отсутствие «непрерывного человеческого контроля» над средствами поражения, а дальность их применения «фактически не ограничивается».

    По оценке представителя МИД, опубликованные сведения свидетельствуют об углублении военно-технического взаимодействия между Киевом и Североатлантическим альянсом. «В целом приведенные факты укладываются в уже известную общую картину. Набирает обороты поступательная интеграция деятельности командных подразделений НАТО и соответствующих структур киевского режима в части совместного поиска, разработки и внедрения боевых решений для применения против России при одновременном сращивании военно-промышленных комплексов Украины и стран альянса», – заявила Захарова. Она добавила, что страны НАТО «по сути обеспечивают Киеву стратегический тыл».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс совместно с Киевом предложил разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для выведения из строя российских аэродромов.

    Внедрение дешевого способа блокировки баз должно занять менее одного года.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил данный конкурс подготовкой к потенциальному прямому конфликту с Москвой.

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    29 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По административному зданию украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) был нанесен удар с использованием FPV-дрона.

    О случившемся сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. «Атакована Запорожская облвоенадминистрация. По вражескому административному зданию нанесен удар FPV-дроном», – говорится в публикации. Подробности о разрушениях и возможных пострадавших на данный момент не приводятся.

    Позже украинские СМИ сообщили, что по зданию ОВА был нанесен второй удар дроном.

    Накануне украинские военные нанесли свыше 60 ударов по Энергодару и Запорожской АЭС. В середине июня вражеские беспилотники 11 раз ударили по зданию администрации этого города.

    Месяцем ранее пятнадцать дронов ВСУ атаковали данный объект без жертв среди персонала.

    Видео удара FPV-дрона по зданию Запорожской ОВА смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    29 июня 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Богодаровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Чаплино, Гавриловки, Коломийцев, Ровного в Днепропетровской области, Любицкого, Даниловки и Омельника в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 485 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Лужков, Марьино, Рясного и Белой Березы в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Бугаевкой, Петровкой, Белым Колодезем, Лосевкой и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Нижней Журавки, Шийковки, Староверовки в Харьковской области и Пискуновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожены шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Славянска, Дружковки, Клинового, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки и Стенок в ДНР.

    Всего в полосе ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял более 240 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и станцию РЭБ.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Грузского, Кучерова Яра, Светлого в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку

    За день до того они освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

    А ранее освободили Иволжанское в Сумской области.

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    29 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    @ w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Подобные действия предпринимаются с целью исправить отчаянное положение украинских войск на поле боя, подчеркнула она.

    Дипломат назвала такие планы иррациональными фантазиями. «В свою очередь киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий», – говорится комментарии Захаровой на сайте ведомства.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске перерастания прямого столкновения с НАТО в обмен ядерными ударами.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин обвинил Киев и Североатлантический альянс в выборе пути расширения конфликта.

    Служба внешней разведки сообщила о готовности украинских властей ради своего спасения разжечь крупномасштабную войну в Европе.

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    29 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину, что успешно договорилась с Киевом об освобождении всех мирных граждан из Курской области.

    Омбудсмен Яна Лантратова рассказала президенту о результатах работы по вызволению жителей Курской области из украинского плена, передает РИА «Новости».

    По ее словам, сторонам удалось наладить эффективное взаимодействие для решения гуманитарных вопросов.

    Лантратова отметила успешное выстраивание прямого диалога с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Это позволило достичь договоренностей о передаче российской стороне всех жителей Курской области, которые ранее удерживались на сопредельной территории.

    Кроме того, во время встречи с главой государства были озвучены общие итоги деятельности на посту. За прошедший период усилиями аппарата уполномоченного на родину вернулись 550 военнопленных.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил пятерых освобожденных из украинского плена курян.

    Ранее вернувшийся из украинского плена рассказал, что его бросали в холодную воду, практикуя «американскую пытку», затем вытаскивали оттуда и резали.

    Всего властям удалось вернуть с территории Украины 171 жителя Курскрй области.

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    29 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России нанесли точный удар по харьковскому логистическому центру, где хранились украинские беспилотники дальнего радиуса действия, предназначенные для атак вглубь России.

    Цель была поражена при помощи дронов-камикадзе «Герань-5 сикер», сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

    «В результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ было выявлено активное использование помещений логистического центра «Мегасклад» в Харькове для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия и комплектующих к ним», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В результате атаки на складе вспыхнул мощный пожар, высота пламени достигала 70 метров. Также были зафиксированы очаги вторичной детонации, что подтверждает использование здания в военных целях.

    На этой неделе российские войска поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия.

    Несколькими днями ранее дроны «Герань» атаковали крупный логистический центр ВСУ в Харьковской области.

    До этого экипаж бомбардировщика Су-34М уничтожил хранилище вражеских дронов на окраине Харькова.

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    30 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Катерина Туманова

    Наглядное подтверждение террористической сущности киевского режима – это удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.

    Она подчеркнула, что атака на автобус с белорусскими детьми, – это не просто очередной эпизод террора ВСУ против гражданских лиц.

    «Это наглядное подтверждение его террористической сущности. Удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области – свидетельство того, что для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.

    Евстигнеева указала на то, что режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ и обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний.

    «При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается. Поэтому создаваемая картинка в СМИ складывается только за счет атак украинских БПЛА по гражданским объектам», – сказала дипломат.

    Она отметила, что удар беспилотника по детям в Брянской области был очевидной  спланированной пиар акцией на крови.

    «На это указывают и активизировавшиеся практически одновременно – демонстративно и нагло – контакты с беглой так называемой белорусской оппозицией», – добавила и.о. российского постпреда.

    Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.

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    29 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипажи Воздушно-космических сил нанесли удар по позициям украинской механизированной бригады в селе Николаевка, применив тяжелые боеприпасы с модулем планирования, сообщили в Минобороны.

    Российские военные успешно поразили пункт временной дислокации личного состава 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, передает РИА «Новости». Атака была проведена с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

    «В населенном пункте Николаевка в ДНР разведывательными подразделениями ВС РФ в одном из покинутых жителями зданий был обнаружен ПВД ВСУ. Согласно принятому командованием решению, по цели был нанесен удар экипажем ВКС России с применением двух авиабомб ФАБ-1500 с УМПК», – заявили в Министерстве обороны.

    Опубликованные кадры объективного контроля подтверждают успешное выполнение боевой задачи. На видеозаписи, полученной в режиме реального времени, отчетливо видно, что часть здания, где укрывался противник, была полностью разрушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация поразила базы украинских военных в районе Николаевки тремя бомбами ФАБ-1500.

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 разрушили пункт временной дислокации противника в этом же населенном пункте.

    Самолеты ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по позициям украинских подразделений около Белицкого и Щурова.

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