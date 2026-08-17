Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
В Петербурге подростка задержали за теракт на железной дороге
Подросток из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после совершения диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого в атаке на железнодорожные пути, передает ТАСС. Задержанным оказался 15-летний житель Петербурга.
В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ подтвердили факт разбирательства. «Расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – заявили в ведомстве.
В операции по поимке несовершеннолетнего участвовали следователи, представители транспортной полиции, сотрудники регионального управления ФСБ и бойцы Росгвардии. В настоящее время силовики продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле силовики арестовали пятнадцатилетнего подростка за диверсию на железнодорожных путях в Свердловской области.
В конце мая сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего поджигателя транспортной инфраструктуры в Красногвардейском районе Петербурга.
Несколькими днями ранее правоохранители поймали юношу за совершение теракта на петербургской железнодорожной станции Ручьи.