Мишустин прибыл на ИТ-конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде
Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл на конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде.
На площадке мероприятия премьер-министр ознакомится с передовыми технологическими разработками и примет участие в пленарном заседании.
В рамках экспозиции ЦИПР-2026 представлены новейшие цифровые системы и оборудование высокой степени готовности. Выставка занимает три павильона и объединяет решения участников из стран БРИКС и Евразийского экономического союза. С 21 мая доступ на выставку станет свободным для всех желающих.
Особое внимание на выставке уделено региональным инициативам. На стенде Нижегородской области главе кабмина представят программу модернизации трамвайной сети и проект ИТ-кампуса мирового уровня «Неймарк». Также запланирован осмотр экспозиций крупнейших российских компаний, включая Росатом, Ростелеком и «Газпром нефть».
Конференция проходит с 18 по 21 мая 2026 года. Главной темой деловой программы стала промышленная конкурентоспособность страны, опирающаяся на внедрение отечественных цифровых продуктов в различные сектора экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на конференции ЦИПР Михаил Мишустин рассказал о преодолении последствий ухода западных ИТ-компаний.
Позднее премьер-министр объявил о масштабной поддержке отечественной электронной промышленности.
На выставке «Иннопром» глава кабмина высоко оценил созданный на частные средства пятисекционный трамвай.