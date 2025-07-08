Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.6 комментариев
Мишустин назвал трамвай «Воевода» главным украшением «Иннопрома»
Мишустин отметил новый трамвай «Воевода» как пример инвестактивности
Новый пятисекционный трамвай «Воевода» получил высокую оценку премьера как символ инвестиционной активности российского бизнеса на выставке в Екатеринбурге.
Михаил Мишустин высоко оценил трамвай «Воевода», презентованный на промышленной выставке «Иннопром», сообщает ТАСС.
Премьер-министр подчеркнул, что транспортное средство создано на частные средства профильной компании и отражает инвестиционную активность отечественного бизнеса.
«Яркий пример [инвестиций] – вместительный и комфортный для пассажиров пятисекционный трамвай, который был создан одной из профильных компаний за собственные средства», – сказал Мишустин.
Он отметил, что трамвай стал украшением выставки в Екатеринбурге. Производственные площадки для «Воеводы» размещены в Твери, Петербурге и Энгельсе. Премьер добавил, что в ближайшее время этот инновационный транспорт появится на улицах российских городов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге были представлены современные многосекционные низкопольные трамваи отечественной разработки.
Посетители выставки увидели робота-андроида с мимикой и возможностью разговаривать. На «Иннопроме» также продемонстрировали беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta, которые распознают объекты на дистанции до 200 метров.