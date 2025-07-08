Мишустин назвал трамвай «Воевода» главным украшением «Иннопрома»

Мишустин отметил новый трамвай «Воевода» как пример инвестактивности

Tекст: Денис Тельманов

Михаил Мишустин высоко оценил трамвай «Воевода», презентованный на промышленной выставке «Иннопром», сообщает ТАСС.

Премьер-министр подчеркнул, что транспортное средство создано на частные средства профильной компании и отражает инвестиционную активность отечественного бизнеса.

«Яркий пример [инвестиций] – вместительный и комфортный для пассажиров пятисекционный трамвай, который был создан одной из профильных компаний за собственные средства», – сказал Мишустин.

Он отметил, что трамвай стал украшением выставки в Екатеринбурге. Производственные площадки для «Воеводы» размещены в Твери, Петербурге и Энгельсе. Премьер добавил, что в ближайшее время этот инновационный транспорт появится на улицах российских городов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге были представлены современные многосекционные низкопольные трамваи отечественной разработки.

Посетители выставки увидели робота-андроида с мимикой и возможностью разговаривать. На «Иннопроме» также продемонстрировали беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta, которые распознают объекты на дистанции до 200 метров.