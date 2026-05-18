МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за залетевшего беспилотника
Министерство иностранных дел Молдавии 18 мая вручило послу России по особым поручениям Олегу Озерову ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотником.
Молдавское внешнеполитическое ведомство выразило протест российскому дипломату после пересечения воздушного пространства республики беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в среду, когда дрон прилетел со стороны Украины, из-за чего небо над северными районами республики временно закрыли.
Кишинев также запросил у Москвы официальные объяснения по поводу случившегося, однако Озеров после визита в МИД отказался комментировать ситуацию.
Двусторонние отношения между странами начали ухудшаться в конце 2020 года после избрания президентом Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Ранее в Кремле отмечали, что нынешние власти Молдавии стремятся сделать страну недружественной по отношению к России.
В конце апреля российский посол Олег Озеров заявил о поставках молдавских беспилотников для украинской армии.
Ранее МИД Молдавии вызвал Озерова для дачи объяснений из-за пролета шести неизвестных дронов.