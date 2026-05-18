    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    11 комментариев
    18 мая 2026, 11:12 • Новости дня

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за залетевшего беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии 18 мая вручило послу России по особым поручениям Олегу Озерову ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотником.

    Молдавское внешнеполитическое ведомство выразило протест российскому дипломату после пересечения воздушного пространства республики беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в среду, когда дрон прилетел со стороны Украины, из-за чего небо над северными районами республики временно закрыли.

    Кишинев также запросил у Москвы официальные объяснения по поводу случившегося, однако Озеров после визита в МИД отказался комментировать ситуацию.

    Двусторонние отношения между странами начали ухудшаться в конце 2020 года после избрания президентом Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Ранее в Кремле отмечали, что нынешние власти Молдавии стремятся сделать страну недружественной по отношению к России.

    В конце апреля российский посол Олег Озеров заявил о поставках молдавских беспилотников для украинской армии.

    Ранее МИД Молдавии вызвал Озерова для дачи объяснений из-за пролета шести неизвестных дронов.


    17 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России перешли к системе непрерывного давления на украинскую инфраструктуру, сообщили в подполье.

    За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.

    Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налет – пауза – новый налет" и переходят к системе непрерывного распределенного давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.

    Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.

    Комментарии (39)
    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    Комментарии (7)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    Комментарии (11)
    17 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночную атаку дронов на столичный регион.

    По ее словам, нападение было направлено исключительно на мирное население и жилые дома. «Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что подобные преступления лежат на совести Владимира Зеленского и его окружения. Ответственность за эти действия несет и коллективное западное меньшинство, выступающее спонсором украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    Комментарии (29)
    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Комбат ВС России «Склеп» рассказал, как хитрость ВСУ работала против них в Чаривном

    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    Комментарии (5)
    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Росатом сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру энергоблоков ЗАЭС

    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    Комментарии (11)
    17 мая 2026, 06:01 • Новости дня
    При массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье из-за массированной атаки дронов ВСУ на столичный регион три человека погибли, не менее четырех пострадали, частные дома и инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах получили повреждения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    По его словам, в Химках (мкр. Старбеево) погибла женщина из-за попадания БПЛА в частный дом. Еще один человек находится под завалами, спасатели и оперслужбы стараются ему помочь.

    «Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет», – написал Воробьев в Max-канале.

    В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал. В Истре дроны попали в жилые дома.

    «Многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом ,по предварительным данным, пострадавших нет.

    Воробьев подчеркнул, что пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администрация находятся на местах происшествий, всем оказывается помощь, ситуация на личном контроле губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    Комментарии (14)
    17 мая 2026, 11:50 • Новости дня
    Санду раскритиковала упрощение выдачи гражданства России жителям Приднестровья
    Санду раскритиковала упрощение выдачи гражданства России жителям Приднестровья
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Молдавии Майя Санду резко высказалась против решения Москвы упростить процедуру получения гражданства России для жителей непризнанного Приднестровья.

    Молдавский лидер Майя Санду заявила, что этот шаг направлен на пополнение рядов участников спецоперации на Украине, пишет Politico.

    «Вероятно, им нужно больше людей для отправки на конфликт на Украине», – подчеркнула Санду в ходе выступления на конференции по безопасности в Таллине. По ее мнению, Москва использует эту тактику для давления на Кишинев, стремящийся реинтегрировать регион. Она также отметила, что после начала СВО большинство жителей Приднестровья предпочли получить молдавское гражданство из соображений безопасности.

    Молдавия, получившая статус кандидата в ЕС в 2022 году, официально начала переговоры о вступлении в 2024 году. На вопрос о том, сможет ли ситуация с Приднестровьем заблокировать евроинтеграцию страны, Санду ответила, что решение о членстве принимает исключительно Евросоюз.

    Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава МИД непризнанной республики Валерий Лицкай назвал это решение способом преодоления препятствий в работе дипломатов.

    Российские дипломаты в Молдавии отметили расширение возможностей для защиты законных прав жителей региона.

    Комментарии (12)
    17 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил по 12 пострадавших при атаке дронов ВСУ, основная часть из которых – строители у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

    «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.

    Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.

    «За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    Комментарии (8)
    17 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о сожженных ВСУ домах с телами погибших в Большой Рыбице

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении солдаты ВСУ уничтожили бывшие жилые дома с телами сослуживцев, которые бойцы ВС России позволили вынести оттуда за время перемирия.

    «Украинские националисты сожгли несколько бывших жилых домов в Большой Рыбице. Важно отметить, что ранее в этих строениях хранились трупы солдат 21 омбр ВСУ, которые наши военнослужащие дали эвакуировать противнику с линии боевого соприкосновения за время перемирия. В настоящее время судьба останков неизвестна», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они также рассказали, как в течение суток крушили личный состав и технику ВСУ в районах Ободы, Дегтярного, Писаревки, Кияницы, Великой Рыбицы, Перемоги, Вольной Слободы, Бачевска, Рясного и Чернацкого.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 метров, в Краснопольском районе в окрестностях Рясного – до 500 метров.

    На Хаобкоском направлении «Северяне» громили солдат и технику ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцов и села Сосновый Бор.

    Около села Граново штурмгруппы продвинулись до 100 метров, на Волчанском направлении продвижение на 11 участках составило до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном.

    На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в районе села Бударки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. Из-за проблем с мобилизацией ВСУ отправили на передовую неопытных наемников. «Северяне» рассказали, чем закончилась вылазка ВСУ из лесов близ Большой Рыбицы.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    Комментарии (18)
    16 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия может вернуться к участию в конкурсе, так как отстранена она была исключительно из-за деятельности ВГТРК.

    По словам директора песенного конкурса, исключение России было связано с действиями российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, «независимость которой от Кремля доказать не удалось, как установил Европейский вещательный союз».

    На вопрос о том, сможет ли Россия вернуться к участию в конкурсе, если ее телекомпания будет соблюдать правила членства, Грин ответил в эфире радиостанции LBC: «Теоретически да».

    Такое заявление разрушает сложившееся общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию организации по спецоперации на Украине.

    Заявления Грина вызвали волну критики среди британских парламентариев. Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал это признание «моральной трусостью» и обвинил «Евровидение» в отказе от декларируемых ценностей ради формальных процедур. Другие британцы назвали слова Грина «ужасным предательством союзников».

    Грин говорил, что решение исключить Россию из конкурса не было связано с конфликтом на Украине.

    «В этом случае вы попадаете в действительно сложную ситуацию, когда приходится выносить очень субъективные оценочные суждения», – сказал он.

    Грин добавил, что решение включить Израиль было основано на его убеждении, и в настоящее время нет «глобального консенсуса» по ситуации с этой страной.

    «Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», – объяснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил  запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году. В апреле 2026 года стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля. От участия в «Евровидении» отказались пять стран.


    Комментарии (21)
    17 мая 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения

    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Три столичных аэропорта Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА над регионами России
    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА над регионами России
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило о ликвидации за ночь силами ПВО более полутысячи дронов ВСУ, о чем ведомство сообщило в Max-канале.

    «С 22.00 мск 16 мая до 7.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны в течение ночи уничтожались над  Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями.

    Кроме того, массированная атака БПЛА была отражена над Краснодарским краем, Московским  регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО уничтожили более 138 дронов ВСУ за ночь. За два часа вечером субботы средства ПВО сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря.

    Комментарии (15)
    16 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА

    МВД Чечни начало проверку избиения женщин бойцом ММА Джихадом Юнусовым

    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Чечни выясняют обстоятельства конфликта, в ходе которого боец ММА Джихад Юнусов нанес побои соседкам из-за установленной в подъезде камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД по региону.

    Сотрудники полиции Чечни заинтересовались инцидентом с участием спортсмена бойца ММА Джихада Юнусова. «Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – сообщили ТАСС в региональном министерстве.

    Поводом для разбирательства стала опубликованная видеозапись в соцсетях из многоквартирного дома. На ней боец требует демонтировать камеру, снимающую дверь его квартиры. После словесной перепалки мужчина выплеснул напиток в лицо оппонентке, а затем начал избивать ее и заступившуюся девушку.

    Вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что виновный понесет заслуженное наказание в рамках закона. Чиновник заверил журналистов в надежной защите прав женщин на территории республики благодаря волевой политике руководства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал местных атлетов отказаться от участия в турнирах поп-ММА.

    В сентябре прошлого года суд приговорил профессионального бойца ММА Джабраила Алиева к четырем годам колонии за избиение девушки. А летом прошлого года нетрезвый боец смешанных единоборств напал на сотрудника авиакомпании в петербургском аэропорту Пулково.

    Комментарии (6)
    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветер

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

