Генконсульство в Дубае призвало россиян соблюдать тактичность в Рамадан
Генеральное консульство России в Дубае обратилось к россиянам с просьбой проявлять тактичность и уважение к местным традициям в период священного для мусульман месяца Рамадан, передает РИА «Новости».
Генконсул Максим Владимиров подчеркнул, что ОАЭ – многонациональная и многоконфессиональная страна, где принято с уважением относиться к представителям различных культур и вероисповеданий.
Он призвал в дневное время в общественных местах воздерживаться от приема пищи, напитков и курения, а также уделять внимание внешнему виду – одежда должна быть сдержанной и соответствовать общественным нормам.
Дипломат также отметил, что в Рамадан возможно изменение графика работы государственных и частных учреждений, что следует учитывать при планировании дел.
По словам Владимирова, ценности Рамадана – духовное сосредоточение, внутренняя дисциплина и забота о ближних – близки российской культуре. Он провел параллель с православным Великим постом, где также важно самоограничение и внимание к внутренней жизни.
В заключение генконсул подчеркнул, что следование этим рекомендациям поможет избежать недоразумений и будет проявлением уважения к культурным особенностям общества ОАЭ.
Рамадан в 2026 году с 17 февраля по 19 марта.