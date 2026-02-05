Бастрыкин поручил наградить спасшую детей от вооруженного мужчины воспитательницу

Tекст: Елизавета Шишкова

Воспитательницу Лию Галееву из детского сада в Бугуруслане Оренбургской области наградят за проявленную самоотверженность, сообщает РИА «Новости». Женщина обезвредила мужчину с ножом, который днем в четверг проник на территорию дошкольного учреждения и причинил ей телесные повреждения. По словам губернатора Оренбуржья Евгения Солнцева, Галеева будет награждена.

Как уточнили в СК РФ, воспитательница выхватила нож из рук нападавшего, несмотря на то что получила ранения. Затем вместе с коллегами она удерживала злоумышленника в подсобном помещении до приезда полиции. В результате ни один из воспитанников не пострадал.

Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству держать на контроле ход расследования. В ведомстве подчеркнули, что Галеева будет представлена к награждению ведомственной медалью Следственного комитета России за спасение детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудница детского сада в Оренбургской области удерживала мужчину, который сломал входную дверь, до прибытия экстренных служб. Злоумышленник, совершивший нападение на детский сад, был задержан правоохранителями и находился в состоянии алкогольного опьянения.