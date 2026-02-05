Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Бастрыкин поручил наградить спасшую детей от вооруженного мужчины воспитательницу
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить воспитательницу детского сада Бугуруслана Оренбургской области, которая обезвредила мужчину с ножом.
Воспитательницу Лию Галееву из детского сада в Бугуруслане Оренбургской области наградят за проявленную самоотверженность, сообщает РИА «Новости». Женщина обезвредила мужчину с ножом, который днем в четверг проник на территорию дошкольного учреждения и причинил ей телесные повреждения. По словам губернатора Оренбуржья Евгения Солнцева, Галеева будет награждена.
Как уточнили в СК РФ, воспитательница выхватила нож из рук нападавшего, несмотря на то что получила ранения. Затем вместе с коллегами она удерживала злоумышленника в подсобном помещении до приезда полиции. В результате ни один из воспитанников не пострадал.
Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству держать на контроле ход расследования. В ведомстве подчеркнули, что Галеева будет представлена к награждению ведомственной медалью Следственного комитета России за спасение детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудница детского сада в Оренбургской области удерживала мужчину, который сломал входную дверь, до прибытия экстренных служб. Злоумышленник, совершивший нападение на детский сад, был задержан правоохранителями и находился в состоянии алкогольного опьянения.