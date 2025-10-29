Банки выявили свыше 1,6 тыс. фальшивых купюр Центробанка в III квартале года

В банках России обнаружили 1663 поддельных знака ЦБ за третий квартал 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Более 1,6 тыс. поддельных денежных знаков Банка России выявили в российской банковской системе за третий квартал 2025 года, передает ТАСС.

Согласно официальному сообщению ЦБ РФ, основная часть подделок пришлась на пятитысячные купюры: «В III квартале 2025 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 1663 поддельных денежных знака Банка России, в том числе 1082 поддельные пятитысячные банкноты».

Кроме того, среди выявленных фальшивок были купюры номиналом 1000 рублей (463 случая), 2000 рублей (52 случая) и всего три поддельные банкноты по 200 рублей. Подделки монет встречались реже: за квартал обнаружили 12 экземпляров по 10 рублей и шесть монет по 5 рублей.

В динамике по месяцам самый высокий показатель был зафиксирован в июле – 626 поддельных банкнот, в августе количество снизилось до 459, а в сентябре было выявлено 578 фальшивок.

Помимо рублевых банкнот, в третьем квартале было выявлено 788 подделок иностранных валют. Подавляющее большинство среди них составили поддельные долларовые купюры – 766 штук, а также 21 подделка евро и один случай подделанного китайского юаня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом МВД пресекло сбыт фальшивых пятитысячных купюр в регионах России.

Между тем ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области.

Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, как распознать поддельную купюру и безопасно от нее избавиться.