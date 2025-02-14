Депутат назвал признаки поддельных купюр

Депутат Гаврилов рассказал о способах распознавания фальшивых банкнот

Tекст: Мария Иванова

Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, рассказал ТАСС о способах распознавания фальшивых купюр и безопасного избавления от них. По его словам, снижение уровня фальшивых денег в России связано с усилением защиты банкнот и развитием безналичных расчетов, но риск столкнуться с подделками все еще существует.

Гаврилов отметил, что настоящая банкнота обладает ощутимым рельефом, а водяной знак должен быть детализированным и плавным. Металлизированная нить при наклоне выглядит как цельная темная полоса и демонстрирует повторяющиеся символы. Также сложные оптические эффекты, такие как кипп-эффект и муаровые узоры, помогают выявить подделку.

Он предупредил, что попытка расплатиться подозрительной купюрой может привести к уголовной ответственности. Если фальшивка обнаружена в магазине, нужно вернуть ее и передать в банк или полицию для экспертизы. При случайном обнаружении важно сообщить полиции о месте получения купюры, чтобы избежать обвинений в распространении.

Гаврилов добавил, что для подтверждения непричастности можно предоставить информацию о происхождении купюры. Если банкнота получена в банке, это можно подтвердить выпиской о снятии наличных. В противном случае требуется детальное разбирательство.

Ранее сообщалось, что уровень фальшивомонетничества в 2024 году достиг минимальной отметки: выявлено более 8 тыс. подделок, в основном купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей, сообщала пресс-служба ЦБ РФ.

Между тем в прошлом году в Орловской области задержали 13 местных жителей, их подозревают в сбыте поддельных денежных купюр номиналом в 5 тыс. рублей.