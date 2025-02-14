Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.0 комментариев
Депутат назвал признаки поддельных купюр
Депутат Гаврилов рассказал о способах распознавания фальшивых банкнот
Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, как распознать фальшивую купюру и безопасно от нее избавиться, чтобы избежать уголовной ответственности за сбыт поддельных денег.
Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, рассказал ТАСС о способах распознавания фальшивых купюр и безопасного избавления от них. По его словам, снижение уровня фальшивых денег в России связано с усилением защиты банкнот и развитием безналичных расчетов, но риск столкнуться с подделками все еще существует.
Гаврилов отметил, что настоящая банкнота обладает ощутимым рельефом, а водяной знак должен быть детализированным и плавным. Металлизированная нить при наклоне выглядит как цельная темная полоса и демонстрирует повторяющиеся символы. Также сложные оптические эффекты, такие как кипп-эффект и муаровые узоры, помогают выявить подделку.
Он предупредил, что попытка расплатиться подозрительной купюрой может привести к уголовной ответственности. Если фальшивка обнаружена в магазине, нужно вернуть ее и передать в банк или полицию для экспертизы. При случайном обнаружении важно сообщить полиции о месте получения купюры, чтобы избежать обвинений в распространении.
Гаврилов добавил, что для подтверждения непричастности можно предоставить информацию о происхождении купюры. Если банкнота получена в банке, это можно подтвердить выпиской о снятии наличных. В противном случае требуется детальное разбирательство.
Ранее сообщалось, что уровень фальшивомонетничества в 2024 году достиг минимальной отметки: выявлено более 8 тыс. подделок, в основном купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей, сообщала пресс-служба ЦБ РФ.
Между тем в прошлом году в Орловской области задержали 13 местных жителей, их подозревают в сбыте поддельных денежных купюр номиналом в 5 тыс. рублей.