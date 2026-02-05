Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Загрязнение площадью 600 кв. метров после пожара возникло в Тамбовской области
Площадь загрязнения грунта на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, предварительно, составила 600 кв. метров, сообщили в Юго-Восточной железной дороге.
Площадь загрязнения территории станции составляет 600 квадратных метров, однако на прилегающих участках жилого массива, предварительно, загрязнений нет, указали в ЮВЖД, передает ТАСС.
Замеры провели сотрудники Центра охраны окружающей среды ЮВЖД.
Для ликвидации крупного возгорания привлекли четыре пожарных поезда из разных городов. Спасатели израсходовали 540 тонн воды и более 14 тонн пенообразователя. Сейчас специалисты продолжают борьбу с остаточными очагами огня и готовятся к восстановлению поврежденной инфраструктуры.
В Тамбовской области на станции Кочетовка-2 грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов. Позже площадь пожара выросла до 1 тыс. квадратных метров.