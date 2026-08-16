Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.2 комментария
ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлы»
Израильские военные заявили о ликвидации высокопоставленного командира подразделения «Бадр» шиитского движения «Хезболла» Абу Хасана Алаа, который организовал запуски беспилотников со взрывчаткой по позициям армии на юге Ливана.
Вооруженные силы Израиля заявили об уничтожении одного из ключевых руководителей шиитского движения, передает ТАСС. Операция стала прямым ответом на субботнее нападение на военнослужащих.
«ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира подразделения «Бадр» «Хезболла» Абу Хасана Алаа в ответ на действия «Хезболла» в зоне безопасности против солдат», – говорится в официальном заявлении.
По информации военного ведомства, убитый командир регулярно планировал нападения на израильские подразделения. В частности, он руководил отправкой начиненных взрывчаткой дронов в сторону патрулей на ливанской территории.
В июне Армия обороны Израиля устранила семерых членов ливанского движения на юге страны.
В мае бойцы «Хезболлы» атаковали позиции израильских военных в тринадцати районах.
В конце апреля израильская армия нанесла удары по складам оружия и пусковым установкам шиитской организации.