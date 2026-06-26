И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.4 комментария
Армия обороны Израиля уничтожила семерых членов движения «Хезболла»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила семерых членов ливанского движения «Хезболла», занимавшихся переброской оружия в районе буферной зоны на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ.
Израильские войска успешно атаковали позиции ливанского движения «Хезболла». Информацию об успешной ликвидации семерых вооруженных лиц подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».
«Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала семерых террористов «Хезболлы», перебрасывавших оружие вблизи зоны безопасности на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении военных.
В армейской пресс-службе уточнили, что боевики перевозили вооружение к зданию в районе Эль-Манзала. Этот объект использовался в качестве боевого и наблюдательного пункта для подготовки нападений на израильских солдат.
Ранее Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана.
Ло этого Армия обороны Израиля ликвидировала более 15 боевиков группировки за одни выходные.