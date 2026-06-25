I24: Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана

Tекст: Валерия Городецкая

Портал I24 со ссылкой на американского чиновника пишет, этот шаг «стал своеобразным знаком доброй воли» со стороны еврейского государства, передает РИА «Новости».

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к выводу войск из части буферной зоны на юге Ливана в качестве жеста «доброй воли». Эти территории займет армия Ливана», – указывается в публикации издания.

Несмотря на передачу контроля над отдельными участками, израильские военные пока не планируют полностью уходить из региона.

В начале июня представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня.

Несколькими днями ранее израильское оборонное ведомство объявило о продолжении военных операций в южной части соседней страны.

В мае ливанское движение «Хезболла» нанесло десятки ударов по позициям ЦАХАЛ из-за нарушений перемирия.