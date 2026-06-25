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Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана
I24: Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана
Вооруженные силы Израиля приступили к освобождению ряда территорий в южной части соседнего государства, сообщил израильский новостной портал I24.
Портал I24 со ссылкой на американского чиновника пишет, этот шаг «стал своеобразным знаком доброй воли» со стороны еврейского государства, передает РИА «Новости».
«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к выводу войск из части буферной зоны на юге Ливана в качестве жеста «доброй воли». Эти территории займет армия Ливана», – указывается в публикации издания.
Несмотря на передачу контроля над отдельными участками, израильские военные пока не планируют полностью уходить из региона.
В начале июня представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня.
Несколькими днями ранее израильское оборонное ведомство объявило о продолжении военных операций в южной части соседней страны.
В мае ливанское движение «Хезболла» нанесло десятки ударов по позициям ЦАХАЛ из-за нарушений перемирия.