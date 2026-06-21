Минобороны Израиля заявило о сохранении свободы действий армии в Ливане

Израиль объявил о продолжении операций ЦАХАЛ в Южном Ливане

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля не имеет ограничений для проведения операций по устранению угроз в Ливане, передает ТАСС.

Комментируя приказ о приостановке огня, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац подчеркнул, что военные остаются на своих позициях.

«Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля в Ливане относительно их действий по устранению угроз.

Объявленное вчера перемирие оставляет Армию обороны Израиля на всех позициях в зоне безопасности на юге Ливана, которая защищает израильские северные населенные пункты», – заявил глава израильского оборонного ведомства. Он также добавил, что страна не покинет зону безопасности в регионе.

Ранее иранские власти сообщили об отказе от начала нового этапа переговоров с США по санкциям и ядерной программе до установления перемирия в Ливане. Делегации двух стран, а также посредники из Катара и Пакистана, в настоящее время находятся в Бюргенштоке, где должны пройти однодневные переговоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о прекращении огня. При этом глава израильского правительства пообещал оставить войска в Ливане для обеспечения безопасности.