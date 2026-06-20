Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
Израильская армия получила приказ прекратить огонь в Ливане
Израильские войска, действующие в Ливане против «Хезболлы», получили приказ прекратить огонь, сообщил 12-й канал телевидения Израиля.
По данным телеканала, приказ прекратить огонь в Ливане отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после «координации с представителями США», передают «Вести».
Ранее МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля.
Иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.