МВД: Жертвой телефонных мошенников может стать любой владелец мобильного

Tекст: Вера Басилая

По словам Васенина, каждый человек, использующий мобильный телефон, рискует стать жертвой дистанционных мошенников, передает ТАСС. Аферисты пытаются вовлечь в свои схемы обмана всех, кому могут дозвониться.

«Причем также нет существенной разницы по полу: 52% – это женщины, остальная часть – это мужчины», – сказал он. По словам представителя ведомства, выделение конкретных возрастных групп условно, хотя чаще всего мошенники ориентируются на женщин старше 44 лет и молодых людей от 16 до 26 лет.

За прошедшие полгода в Москве зарегистрировано более 16 тыс. случаев дистанционного мошенничества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений снизилось почти на 6 тыс. Васенин подчеркнул, что это результат совместной работы правоохранительной системы, банков и СМИ.

На улучшение ситуации также повлияло принятие ряда законодательных актов в прошлом и текущем году. Однако злоумышленники не останавливаются, продолжают использовать страх и уговоры, а также придумывают новые схемы обмана, добавил представитель столичного главка МВД.

Телефонные мошенники чаще всего пугают жертв блокировкой номера и подозрительными переводами.

Ежедневно жертвами дистанционных аферистов в России становятся около 750 человек.

Весной столичные оперативники пресекли работу подпольной станции злоумышленников в московской квартире.