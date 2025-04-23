Авиакомпания Delta протестировала материал «акулья кожа» для экономии авиатоплива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Технологию протестировали на лайнерах Boeing 767, сообщает New Scientist. Специальное покрытие – так называемые ребра или риблеты, имитирующие микроскопические бороздки на коже акулы, – создано австралийской компанией MicroTau. Материал представляет собой тонкие полосы, которые можно наносить на обшивку фюзеляжа, крыльев и хвостового оперения как своеобразные наклейки.

По оценкам MicroTau, благодаря такой модификации самолеты смогут экономить до 4% топлива за счет снижения аэродинамического сопротивления. Первые испытания прошли на базе международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте, где у Delta находится парк Boeing 767.

В компании отметили, что технология может быть расширена на другие модели самолетов, если тесты докажут эффективность инновации. Помимо «акульей кожи» Delta совместно с Vortex Control Technologies испытывает дополнительные решения, вдохновленные природой, например малые плавники-«финлеты» на Boeing 737.

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