Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
В РКН рассказали о возможности операторов связи блокировать звонки из-за границы
Операторы связи могут блокировать звонки из-за границы по умолчанию уже сейчас
Операторы связи в России имеют возможность блокировать входящие звонки из-за рубежа, предоставляя пользователям право разблокировки нужных номеров.
Операторы связи в России уже сейчас имеют возможность по умолчанию блокировать звонки из-за границы, передает ТАСС.
Эта мера позволяет абонентам защитить себя от нежелательных звонков. При этом пользователи должны иметь возможность самостоятельно разблокировать все звонки или только те, которые поступают с номеров из их контактного списка.
Такие инициативы уже реализуются рядом операторов, которые активно работают над внедрением самостоятельных запретов на входящие звонки из-за рубежа. В Роскомнадзоре подчеркнули, что эти меры полностью находятся в зоне ответственности операторов связи, предоставляющих услуги своим клиентам.
Кроме того, в ведомстве отметили, что возможностью блокировки могут также заняться на законодательном уровне, что обеспечит обязательное выполнение этих требований всеми операторами. Это позволит создать более безопасную среду для пользователей, минимизируя риски получения нежелательных звонков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор планирует блокировать звонки через иностранные мессенджеры, если те не выполнят новые требования по защите от мошенников, включая возможность ограничивать звонки из неизвестных источников.