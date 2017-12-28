Путину пообещали сделать плоскими тарифы «России»

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Аэрофлота» Виталий Савельев предложил сделать часть тарифов дочерней авиакомпании «Россия» «плоскими», то есть не меняющимися в течение года.

«Что касается «плоских» тарифов, на самом деле эти тарифы пользуются большой популярностью», – заявил Савельев, добавив, что по «плоским тарифам» компания летает в пять городов Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, передает «Интерфакс».

Савельев отметил, что по «плоским» тарифам в 2017 году «Аэрофлот» перевез 1,5 млн пассажиров и 4,5 млн начиная с 2015 года.

«Учитывая, что люди обижаются, что «плоские» тарифы быстро заканчиваются, мы хотим выйти с предложением, если вы поддержите, нашу авиакомпанию «Россия» также перевести на «плоский» тариф в следующем году. Это примерно 75% дополнительных кресел, 900 тыс. кресел в эквиваленте мы выставим на рынок», – обратился Савельев к Путину.

Также глава «Аэрофлота» уточнил, что при этом тариф на Дальний Восток поднимется с 22 до 25 тыс. рублей «туда и обратно», а авиакомпания «Россия» начнет летать по «плоскому» тарифу в 22 тыс. рублей.

Савельев добавил, что на рейсы в Калининград и Симферополь в 2018 году «плоские» тарифы не будут повышены на уровень инфляции.

Владимир Путин поддержал предложение.

Ранее в четверг на встрече с Пуиным Савельенв заявил что «Аэрофлот» готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону.