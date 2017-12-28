«Аэрофлот» собрался перевозить болельщиков ЧМ-2018 за 5 рублей

«Аэрофлот» готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Перевезем (болельщиков, – прим. ВЗГЛЯД) не бесплатно – за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятерку», – цитирует Савельева ТАСС.

Глава «Аэрофлота» добавил, что компания перевезет «всех российских болельщиков по сети маршрутов «Аэрофлота» в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону».

«Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча», – добавил Савельев.

«Хорошо», – сказал в ответ Путин.

Накануне вице-премьер Виталий Мутко заявил, что министерству транспорта России дано поручение проанализировать ситуацию с авиакомпаниями, которые повысили цены на авиабилеты на время проведения ЧМ-2018 по футболу. По информации СМИ, цены на авиабилеты в города, где будут проходить матчи ЧМ-2018 в среднем выросли на 230%.

В августе в «Аэрофлоте» заявили, что резкое увеличение цен на авиабилеты из Москвы в города-организаторы ЧМ-2018 за неделю до турнира связано с «технической ошибкой».