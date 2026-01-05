Испанец Карседо стал главным тренером московского «Спартака»

Tекст: Валерия Городецкая

Контракт с 52-летним тренером подписан до лета 2028 года, передает РИА «Новости». Карседо уже работал в структуре клуба в 2012 году, когда был ассистентом Унаи Эмери.

На новом посту он сменил серба Деяна Станковича, который покинул команду 11 ноября. До назначения Карседо обязанности главного тренера временно исполнял Вадим Романов. Карседо приступит к работе 8 января.

В его тренерский штаб войдут помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо, а также тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Также в структуре команды продолжат работу Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

В 2023 году Карседо возглавлял кипрский «Пафос», которым владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин. Под его руководством клуб впервые в истории стал чемпионом Кипра и выиграл Кубок страны. Ранее Карседо работал в тренерских штабах «Альмерии», «Валенсии», «Севильи», французского «ПСЖ» и английского «Арсенала», а также возглавлял испанские «Ибицу» и «Сарагосу».

В ноябре клуб «Спартак» решил расторгнуть контракт с главным тренером Деяном Станковичем после того, как команда опустилась на шестое место в турнирной таблице.