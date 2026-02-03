  • Новость часаСК подтвердил обнаружение тела пропавшего в Петербурге мальчика
    Блэкаут откалывает от Зеленского регионы
    Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    3 февраля 2026, 05:25 • Новости дня

    Трамп назначил встречу президенту Колумбии Петро, которому угрожал до этого

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести переговоры с главой колумбийского государства Густаво Петро, которого обвинял в торговле наркотиками и грозил военной операцией.

    Трамп должен принять латиноамериканского политика во вторник, в 19.00 мск (11.00 по местному времени), передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

    Колумбийский политик охарактеризовал предстоящий диалог как ключевой не только для него, но и для всего человечества. Он планирует поднять темы суверенитета и осуждения геноцидов.

    Также сообщается, что днем хозяин Белого дома подпишет документы, тема которых не раскрывается.

    В начале января колумбийский лидер заявлял, что боится повторения судьбы венесуэльского президента Николаса Мадуро. Трамп указывал, что может провести подобную операцию с похищением главы Колумбии.

    1 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота
    Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Дональд Трамп обвинил Обаму в попытке совершить «государственный переворот» во время выборов 2016 года и призвал к его аресту в своем посте в социальной сети Truth в четверг, 29 января.

    «Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала сотни ошеломляющих документов по делу Russiagate (Рашагейт – разоблачительный кейс по аналогии с Уотергейтским скандалом, завершившимся отставкой президента США Ричарда Никсона – прим. ВЗГЛЯД). Они доказывают, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ изготовить ложные разведданные о президенте Трампе и активно «сотрудничал с врагом», чтобы подорвать доверие американцев к нашей демократии и убедительной победе президента Трампа в 2016 году», –  пишет  American Conservative.

    Как пишет Трамп в своём посте на тему, это было «попыткой государственного переворота, предпринятой Бараком Хуссейном Обамой и его приспешниками».

    «И пришло время людям заплатить за это. Арестуйте Обаму Сейчас же!» – восклицает нынешний глава Белого дома.

    В последние дни администрация Трампа расследует поведение своих оппонентов на прошлых выборах. Призыв арестовать Обаму поступил всего через день после того, как ФБР выписало ордер на изъятие документов из избирательного штаба округа Фултон близ Атланты, связанных с выборами 2020 года, отмечает журнал.

    Призыв к аресту примечателен участием в расследовании вопроса ряда высокопоставленных чиновников президентской администрации, включая Габбард и замдиректора ФБР Эндрю Бейли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель обнаружил  опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа, который назвал скандал с «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.

    1 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует инвестиции Китая и Индии в нефтяную отрасль Венесуэлы.

    «Китай приветствуется, они смогут заключить отличную сделку по нефти», – отметил Трамп во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One. Он добавил, что США сотрудничают с Индией по соглашению о покупке венесуэльской нефти: «Мы уже заключили сделку, саму концепцию сделки», передает Bloomberg.

    По словам Трампа, Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы вместо Ирана.

    Ранее на этой неделе временный президент Венесуэлы подписал исторические изменения в национальной нефтяной политике страны. Теперь иностранные компании смогут получать большую долю собственности и платить меньшие налоги, а спустя менее месяца после захвата Николаса Мадуро американскими силами Минфин США выдал генеральную лицензию, расширяющую возможности американских компаний экспортировать, продавать и перерабатывать нефть из Венесуэлы.

    В результате этих изменений США в ближайшее время могут стать крупнейшим импортером венесуэльской нефти за последний год. Администрация Трампа добивается контроля над энергетическим сектором страны и призывает инвестировать 100 млрд долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры.

    Поставки нефти из Венесуэлы в Китай упали с 400 тыс. баррелей в сутки до нуля в январе из-за ужесточения контроля со стороны американского флота над нелегальными перевозками нефти танкерами, ранее направлявшимися в Китай. Большая часть венесуэльской нефти, поступающей в США, принадлежит компании Chevron, имеющей лицензию на сделки с санкционной нефтью, а около 20% поставляют трейдеры Trafigura и Vitol, привлеченные для реализации до 50 млн баррелей, часть из которых ранее была предназначена для Китая.

    Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру Минфина США, сообщило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    1 февраля 2026, 05:40 • Новости дня
    NYT сообщила о новой стратегии на Уолл-стрит «Продавай Америку»
    NYT сообщила о новой стратегии на Уолл-стрит «Продавай Америку»
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвесторы всё больше разочаровываются в Соединенных Штатах, о чём свидетельствуют падение курса доллара, стагнация фондового рынка и рост стоимости государственных заимствований, всё это привело к новой стратегии «Продавай Америку», пишет NYT.

    «В начале 2026 года на мировых рынках распространилась новая инвестиционная стратегия, в рамках которой торговые стратегии, долгое время основанные на превосходстве Соединенных Штатов, теперь выбирают новый подход: продавать Америку», – пишет New York Times.

    Газета отмечает, что подобные настроения распространились в финансовых кругах после шока от заоблачных тарифов, обрушивших акции и облигации в апреле 2025 года, но в последнее время они усилились, поскольку администрация президента США Дональда Трампа проводит политику, включающую нападки на независимость Федеральной резервной системы и угрозы новой торговой войны с Европой, которые вызывают беспокойство у инвесторов.

    «Продажа американских активов в большей степени направлена на хеджирование существующих рисков в США, диверсификацию в другие активы и определение направлений инвестирования новых средств, а не на попытку покинуть страну», – пишет NYT.

    Но эти меры в последнее время только ослабили доллар. Тогда как золото и серебро, остающиеся надёжными инвестициями во времена нестабильности, достигли рекордных максимумов.

    После резкого падения 30 января, цены на драгметаллы в первый месяц года выросли на 24% и 19% соответственно, при этом цена золота за последние 12 месяцев выросла на 75%.

    Во вторник Трамп заявил, что сохраняющаяся слабость доллара делает американские товары дешевле для остального мира. Эти комментарии встревожили инвесторов, привыкших к давней политике США по поддержанию силы нацвалюты.

    На следующий день министр финансов Скотт Бессент попытался заверить рынки, что, вопреки заявлениям президента, правительство по-прежнему поддерживает сильный доллар и длительный период американской исключительности, доминировавший в инвестиционных стратегиях более десяти лет, остаётся в силе.

    «Отток капитала из США обусловлен более фундаментальными опасениями: беспокойством по поводу безопасности американских рынков в период геополитических потрясений, угрозами в адрес ФРС, растущим государственным долгом и опасениями по поводу соблюдения основополагающих принципов верховенства права. Некоторые инвесторы также испытывают резкие колебания из-за непоследовательной политики Белого дома», – перечисляет газета инвестопасения игроков фондового рынка.

    Кроме этого, существуют ещё скачки курсов на фоне нереализованных обещаний в Белом доме, слабость доллара и непредсказуемые геополитические игры.

    Как отметил Райан Макинтайр, президент Sprott Inc – крупного инвестора в золото, мир смотрит на США как на маяк демократии и верховенства права, но это начинает немного меняться.

    «Речь идет не о стремлении к риску. Речь идет о диверсификации и переоценке рисков», – завершил он статью NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росконгресс назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики. Bloomberg узнало, что трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД заметила, что золото становится не по карману мировым центробанкам.

    31 января 2026, 11:23 • Новости дня
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа

    Депутат Барбашов: Заявления Зеленского - хамский выпад против усилий Трампа

    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

    По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

    Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

    Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

    В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

    А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.


    2 февраля 2026, 01:55 • Новости дня
    Вучич спрогнозировал удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
    Вучич спрогнозировал удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сербии Александр Вучич объявил пессимистический прогноз развития ситуации по Ирану и предупредил о чрезвычайно опасном моменте, в котором пребывает весь мир, так как в ближайшие дни могут произойти крупные военные и политические потрясения.

    «Я ожидаю в ближайшие 48 часов удара по Ирану и других важных событий», – сказал он в эфире PinkTV.

    По мнению Вучича, когда в СМИ активно муссируют истории на подобие той, что произошла с Моникой Левински, а сейчас это документы о похождениях Джеффри Эпштейна, принимаются поспешные решения о противоречивых нападениях. Чтобы сместить внимание общественности, работают СМИ с подробностями о скабрёзных историях.

    Президент Сербии считает, что всё, что происходит сейчас, только ускорит некоторые спорные политические решения.

    Несмотря на катастрофические прогнозы он подчеркнул, что Сербия должна оставаться сосредоточенной на собственном развитии и сохранении стабильности. Вучич надеется, что приверженность миру поможет стране в это непростое время.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке, а также о том, что США готовы вести диалог с Ираном по сделке.

    2 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Трамп: Моди согласился прекратить покупать нефть у России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди последний «дал согласие прекратить закупки российской нефти».

    По словам Трампа, Индия «намерена увеличить объемы импорта топлива из Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы», передает ТАСС.

    «Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть, закупать намного больше (этого сырья) у США и, потенциально, Венесуэлы», – заявил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Американский лидер выразил мнение, что такой шаг со стороны Индии поможет приблизить окончание конфликта на Украине.

    В октябре Трамп заявил, что индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко в ноябре сообщал, что Индия сохранила закупки российской нефти.

    В декабре президент России Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Индии в топливе.

    1 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине

    Уитакер назвал мировое сделку первым шагом к миру на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о значительном прорыве в дипломатических усилиях по прекращению войны на Украине, отметив, что урегулирование конфликта «неминуемо».

    «Мы всё ближе и ближе к достижению соглашения», – приводит слова Уитакера в интервью FoxNews портал Sada El-Balad.

    Уитакер отметил, что дипломатические команды сосредоточены на решении «технических и сложных вопросов», которые остаются на повестке дня.

    Дипломат подчеркнул, что, хотя детали сложны, движение к соглашению вышло на критическую стадию. Уитакер заявил об оптимистичной оценке процесса переговоров, которые, по его мнению помогут сторонам договориться.

    Он охарактеризовал соглашение как близкое к завершению, но признал, что последние препятствия связаны с весьма специфическими моментами, такими как территориальные разграничения, гарантии безопасности и обеспечение постконфликтной стабильности.

    «Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, – сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы», – цитирует Уитакера РИА «Новости».

    Аналитики рассматривают это заявление как один из наиболее убедительных признаков того, что международное сообщество, возглавляемое США и НАТО, ставит во главу угла прекращение боевых действий путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Уитакер заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в течение 90 дней. В начале января он заявил, что все мы можем оказаться на пороге мира на Украине. Уиткофф сообщил, что  США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине.

    1 февраля 2026, 00:01 • Новости дня
    Трамп высказался о продолжении переговоров с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его администрация не делилась планами в отношении Ирана с союзниками в Персидском заливе, потому что не может этого сделать.

    «Мы не можем им рассказать о плане. План состоит в том, что Иран ведёт с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, в противном случае, увидим, что произойдёт», – цитирует агентство Anadolu Трампа в эфире Fox News.

    Позже Трамп заявил, что Вашингтон располагает «большим флотом», движущимся в сторону региона, и наращивание сил превышает те, что были развернуты перед военной операцией США в Венесуэле.

    Американский лидер признал, что переговоры с Тегераном продолжаются, но заявил, что их исход остаётся неопределённым.

    «В прошлый раз, когда мы вели переговоры, нам пришлось лишить их ядерного оружия, но это не сработало. Потом мы решили проблему другим способом, и посмотрим, что будет», – сказал он.

    Трамп имел в виду удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, которые, по его словам, «уничтожили» ядерный потенциал Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США. Трамп с 27 января грозит Ирану «прекрасной армадой». WSJ узнала, что Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана.

    1 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    Трамп запретил ICE вмешиваться в протесты управляемых демократами городов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что приказал Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) «ни при каких обстоятельствах» не вмешиваться в протесты в городах, возглавляемых демократами, пока те не обратятся за федеральной помощью или федеральная собственность не окажется под угрозой.

    При этом сотрудники ICE и пограничной службы продолжат охранять федеральные здания, написал Трамп в социальной сети Truth.

    Это объявление появилось на следующий день после того, как тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса и по всей стране, требуя вывода федеральных иммиграционных служб из Миннесоты после убийства там двух граждан США, пишет Reuters.

    Администрация Трампа направила 3 тыс. федеральных служащих в район Миннеаполиса в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией, и многие из них столкнулись лицом к лицу с протестующими.

    Белый дом направил сотрудников федеральных правоохранительных органов или членов Национальной гвардии в ряд городов, которыми в основном управляют демократы, включая Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон и Портленд.

    По его словам, эти меры необходимы для соблюдения иммиграционных законов и борьбы с преступностью. Местные лидеры в большинстве этих городов оспорили это утверждение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Такер Карлсон выразил опасения по поводу будущего США из-за массовых протестов и антимигрантских рейдов в Миннеаполисе. CNN сообщил подробности гибели Претти при задержании в Миннеаполисе. Кровавые события в Миннеаполисе стали предвыборным подарком для демократов.

    31 января 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что США скрыли план по Ирану от союзников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о нежелании делиться планами по Ирану с союзниками в регионе, отметив важность конфиденциальности.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США не раскрывают союзникам в Персидском заливе детали стратегии по отношению к Ирану, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу Fox News журналистке Джеки Хайнрик, Трамп отметил: «Если бы мы рассказали им план, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже».

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на переговоры с Ираном и надеется на положительный результат. По его словам, основная цель американской стратегии – инициировать переговоры и оценить, чего удастся достичь.

    «У нас есть большой флот, направляющийся туда, он больше, чем был и, собственно, все еще есть в Венесуэле», – заявил президент США.

    Трамп сообщил, что США продолжают усиливать военное присутствие в регионе, однако основной акцент делается на дипломатическом диалоге.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США.

    Пентагон и Белый дом разработали совместные планы военной атаки против Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Иран будет сражаться против агрессии США.

    2 февраля 2026, 14:27 • Новости дня
    Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле

    Mundo: Испанская Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле, пишет Mundo.

    Согласно информации Mundo, Repsol попала под действие генеральной лицензии, выданной Белым домом американским компаниям, поскольку у нее есть дочерняя структура в США – Repsol Trading USA Corporation, передает РИА «Новости».

    Издание также отмечает, что группа конгрессменов-демократов направила руководству Repsol письмо с предупреждением относительно сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа. В письме содержится мнение, что действия администрации Трампа в Венесуэле осуществляются без одобрения Конгресса и необходимой правовой базы.

    Ранее Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы.

    В середине января США совершили первую продажу венесуэльской нефти на 500 млн долларов.

    31 января 2026, 23:45 • Новости дня
    При стрельбе на параде в Луизиане пострадали ребёнок и пятеро взрослых человек

    При стрельбе на параде в Луизиане пострадали ребёнок и пятеро взрослых

    Tекст: Катерина Туманова

    Шестилетний ребенок в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу после того, как в субботу во время парада Марди Гра в Луизиане были ранены по меньшей мере пять человек в результате стрельбы.

    Шестилетний ребенок со множественными ранениями в ногу был доставлен вертолетом в Детскую больницу в Батон-Руж, где его состояние оценили как тяжёлое, пишет New York Post (NYP).

    При этом один взрослый также в тяжёлом состоянии был доставлен вертолетом в больницу Батон-Ружа, а двое других – в местную больницу в тяжёлом, но стабильном состоянии.

    Шериф округа Ист-Фелисиана Джефф Трэвис сообщил телеканалу WAFB, что 21-й ежегодный парад «Марди Гра в стране», который впоследствии был прерван властями, только начался, когда раздались выстрелы. По его словам, четверо подозреваемых были задержаны, и теперь полиция разыскивает автомобиль, связанный со стрельбой на параде.

    Парад Марди Гра проходит перед началом католического Великого поста, являя собой последний день карнавала перед строгим постом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при стрельбе у мормонской церкви в Солт-Лэйк-Сити погибли двое человек. New York Post сообщала, что обезумевший мужчина застрелил шесть человек в Миссисипи. Грузовик сбил участников акции в поддержку иранских протестов в Лос-Анджелесе.


    1 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Трамп решил возвести в Вашингтоне триумфальную арку выше мемориала Линкольна
    Трамп решил возвести в Вашингтоне триумфальную арку выше мемориала Линкольна
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп планирует возвести триумфальную арку высотой 76 метров (250 футов) на берегу реки Потомак, сообщили СМИ.

    Новый монумент, по задумке, должен затмить по размерам Мемориал Линкольна (30 метров) и Белый дом (21 метр), став самым высоким памятником подобного рода в мире. Арка, получившая рабочее название Independence Arch, приурочена к 250-летию США и должна расположиться между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем, передает The Washington Post.

    Трамп обсуждал с архитекторами меньшие варианты – 37 и 50 метров, однако настаивает на максимальной высоте, считая, что «250 за 250» – символично и впечатлит гостей столицы. «Я хочу, чтобы это была самая большая арка во всем мире», – заявил он журналистам на борту Air Force One. По его словам, монумент должен стать глобальным символом, превосходящим по масштабу даже парижскую Триумфальную арку (50 метров) и мексиканскую Арку победы (67 метров).

    Однако градостроители и искусствоведы опасаются, что столь массивная арка нарушит композицию исторического центра Вашингтона, закроет важные виды и изменит восприятие других мемориалов. Кейтсби Ли, автор идеи скромной временной арки для юбилея, считает, что подобная конструкция «неуместна» на выбранном участке.

    По планам Белого дома, арку планируют финансировать за счет частных пожертвований, оставшихся после строительства нового бального зала для Белого дома, ориентировочная стоимость – 400 млн долларов. Среди доноров этого проекта – крупнейшие корпорации, включая Amazon, Google и Lockheed Martin. Для реализации монумента потребуется одобрение федеральных ведомств и, вероятно, Конгресса, поскольку участок Memorial Circle находится под управлением Национальной парковой службы.

    Местные историки также отмечают, что планируемая арка может закрыть вид на Арлингтон-хаус, бывшую усадьбу Роберта Ли, и изменить характер мемориального коридора между Севером и Югом. В качестве компромисса Кейтсби Ли предложил рассмотреть другой участок – Barney Circle на юго-востоке Вашингтона, где масштабная арка не будет конкурировать с историческими памятниками.

