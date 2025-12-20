  • Новость часаХегсет подтвердил начало операции США против ИГ в Сирии
    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Депутат Госдумы указал на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    12072 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 комментариев
    20 декабря 2025, 05:33 • Новости дня

    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью утверждения о намерении России совершить нападение на Европу.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    Комментарии (40)
    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    Комментарии (28)
    19 декабря 2025, 22:22 • Видео
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил генсеку НАТО Марку Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США, отметив некорректные заявления о якобы планах России напасть на Европу.

    Президент России Владимир Путин призвал генсека НАТО Марка Рютте ознакомиться с американской Стратегией национальной безопасности, пишет ТАСС.

    Путин заявил, что лидер главной страны НАТО – США – не считает Россию своим противником и врагом. «Я знаю господина Рютте как очень умного человека, но удивлен, что он несет по поводу войны с Россией», – отметил российский президент.

    Путин также подчеркнул, что отдельные европейские лидеры ведут себя агрессивно и не слишком профессионально. Он обратил внимание, что его не удивляет конфликт между европейскими политическими элитами и президентом США Дональдом Трампом.

    По словам президента, Европа, в отличие от России, вмешивалась в избирательный процесс в США открыто и заметно.

    Путин добавил, что никакого вмешательства России в американские выборы не было. Он уверен, что сейчас Европа ждет изменения политической ситуации в США, пытаясь повлиять на внутренние процессы в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе проходит совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года».

    Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что новая стратегия национальной безопасности США обязательно скажется на процессе расширения НАТО.

    В Соединенных Штатах заявили о радикальных изменениях в обеспечении национальной безопасности, что напрямую касается союзников Вашингтона в Европе и их противостояния с Россией.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    Комментарии (9)
    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    Комментарии (14)
    17 декабря 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия после распада СССР не получила равных прав в западном сообществе, а представления о цивилизованности западной семьи оказались обманчивыми, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

    Путин отметил, что Москва ожидала стать равноправным членом западного сообщества, однако эти надежды не оправдались, передает РИА «Новости».

    «Сразу же после развала Советского Союза, тогда нам казалось, что мы быстро станем членами так называемой «цивилизованной» семьи европейских народов, «цивилизованной» западной семьи. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная... Ничего подобного не произошло, мы не стали никакой равноправной частью этой семьи», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Путин указал на нарушение обещаний по нерасширению НАТО на Восток

    Путин: НАТО неоднократно нарушало обещания о нерасширении на Восток

    Путин указал на нарушение обещаний по нерасширению НАТО на Восток
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия требует выполнения обещаний, данных Москве о нерасширении НАТО на Восток, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Путин напомнил, что страны Запада публично обещали не расширять альянс, однако, по его словам, «одна волна расширения за другой» последовала несмотря на эти заявления, передает РИА «Новости».

    «Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на Восток не будет. Ну и что? Плевать хотели – одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем. Мы, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний», – подчеркнул президент.

    Ранее на конференции в Берлине генсек НАТО Марк Рютте предпочел не отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена.

    Комментарии (8)
    19 декабря 2025, 21:18 • Новости дня
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы во время переговоров в Майами, которые пройдут в ближайшие два дня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    Комментарии (3)
    19 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 10:34 • Новости дня
    В НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией

    Адмирал НАТО Атли признал нехватку устойчивости для затяжного конфликта с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта, заявил глава морского командования альянса Майк Атли.

    Как пишет Bloomberg, вице-адмирал британского Королевского флота отметил, что западные армии должны быть готовы к более сложному полю боя, охватывающему и киберугрозы. По его словам, НАТО пока превосходит Россию по возможностям, но не по умению выдерживать затяжное противостояние.

    «Есть ли у нас та устойчивость, которую мы хотели бы иметь? Думаю, комментарии за последние десять месяцев показали, что нет», – заявил Атли. Он добавил, что страны альянса это осознают и готовы инвестировать в рост военного потенциала. Глава британского генштаба Ричард Найтон также призвал больше британцев быть готовыми защищать страну.

    В последние недели власти ряда европейских стран все чаще предупреждают о необходимости готовиться к возможному конфликту с Россией, поскольку Москва активизирует гибридные атаки против Европы. Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет, и призвал членов блока быть готовыми к масштабной войне.

    Несмотря на договоренность всех стран НАТО, кроме Испании, к 2035 году тратить минимум 3,5% ВВП на оборонные нужды, реализация этих планов притормаживается, а выделение средств идет медленно. Великобритания, где Атли начал службу в 1988 году, отложила публикацию собственной инвестиционной стратегии по обороне до следующего года.

    Атли считает, что несмотря на медленные темпы, инвестиции НАТО соответствуют спектру существующих вызовов и со временем усилят устойчивость альянса. По его словам, приоритеты в расходах неизбежны, так как бюджеты ограничены, а задач много.

    Несмотря на опасения относительно готовности блока к длительной конфронтации, Атли считает, что члены НАТО уже делают необходимые шаги. «Считаю ли я, что мы движемся в правильном направлении? Абсолютно. Да, потому что это так», – отметил он.

    Во вторник посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил об ускоренной подготовке ФРГ к возможному конфликту с Россией, отметив разрыв диалога и рост антироссийских настроений.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    Комментарии (4)
    17 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Американца удивила сила православной веры и русского характера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посетив православный храм в России, американец был впечатлён глубиной духовного опыта и признался, что впервые понял, почему русские славятся внутренней силой.

    Американец впервые посетил православный храм в России и был искренне потрясён не только архитектурой, но и атмосферой: он отметил, что «в ваши храмы люди приходят не просить, а чтобы пережить что-то грандиозное, что превосходит их самих», передает «Царьград».

    Гость из США заметил, что в Америке церкви устроены рационально и обычно создают комфортные условия для прихожан, а российские храмы производят впечатление пространства для глубоких личных переживаний. Его удивило, как легко прихожане стоят неподвижно и молча по несколько часов, не требуя привычных для американцев удобств – стульев, кондиционера или кофе.

    Особенное внимание американец обратил на звучание службы: по его словам, молитва в православной церкви больше напоминает искусство или даже боевой марш, в отличие от лёгкой и позитивной церковной музыки у него на родине. Он признался, что после этого опыта начал понимать, почему в России так ценят внутреннюю силу: «Вы растёте в культуре, где слабость не поощряется даже в молитве».

    Похожие впечатления у американцев возникают и в быту. Одна гостья Москвы рассказала, что после посещения магазинов её представления о России полностью изменились. Она ожидала увидеть пустые полки, но оказалась поражена изобилием товаров и особенно мясной продукцией, которой, по её словам, в США не встретить в таком количестве.

    По мнению иностранных гостей, привычный стереотип о России как о бедной стране не выдерживает столкновения с реальностью: жизнь здесь насыщенная и современная, что часто оказывается настоящим открытием для гостей с Запада.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем принципиальная разница между русскими и американцами.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России

    Песков: Уиткофф с каждым новым контактом все лучше понимает позицию России

    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России
    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента США по урегулированию на Украине Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Уиткофф с каждым новым контактом с Москвой все лучше понимает позицию России по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Уиткофф реализует политику своего президента, а не России. Таким образом, оценка позиции России не означает изменений в подходах американского спецпредставителя.

    Он также заявил, что в ближайшие дни визита Стивена Уиткоффа в Кремле не ожидают.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана по Украине из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.

    Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине
    Путин призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона желает, чтобы в будущем году не было военных конфликтов и установился мир, заявил президент России Владимир Путин в ходе передачи «Итоги года».

    Для такого исхода событий России нужно добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось, сказал глава государства.

    Он напомнил, что Россия сотрудничала с НАТО, речь шла даже о том, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса, но там «Москву не ждали». Путин отметил, что и Российская Федерация и Советский Союз были готовы участвовать в этом блоке.

    После этого отказа Россия просила, чтобы военный блок не расширялся на восток, но несмотря на обещания, этого не произошло.

    «А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются. Нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО», – сказал он.

    «Движение военной инфраструктуры (НАТО) к нашим границам и вызывало, и вызывает нашу законную озабоченность», – указал Путин.

    По этой причине Россия настаивает на выполнении Западом данных ей обещаний в сфере безопасности.

    Российской стороне пришлось вмешаться в украинский конфликт после того, как Запад обманул с выполнением Минских соглашений, добавил он.

    «Мы со своей стороны долго не признавали самостоятельность, независимость тогда непризнанных республик – Донецкой народной республики и Луганской народной республики. И после обмана нас и нереализации договоренностей Минских соглашений вынуждены были использовать вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран», – сказал глава государства.

    Также Путин в ходе «Итогов года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 21:25 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о недосягаемости С-500 «Прометей» для систем НАТО

    Эксперт Михайлов: С-500 «Прометей» показал недосягаемые возможности для систем НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что система С-500 способна обнаруживать и поражать цели на дальности до 600 и 500 километров соответственно.

    Текущие тактико-технические характеристики зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» недоступны для конкурентов России на рынке вооружений, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает ТАСС. По его словам, у потенциальных противников нет систем с подобными ракетами большой дальности. Аналогичные комплексы на Западе не обладают такими характеристиками, отметил эксперт.

    Михайлов подчеркнул, что в будущей перспективе С-500 сможет перехватывать новые гиперзвуковые ракеты, которые только разрабатывают страны НАТО.

    Он пояснил, что «Прометей» также применим для противокосмической обороны и способен обнаруживать цели на дистанции до 600 километров, поражая их до 500 километров, среди которых как баллистические, так и аэродинамические цели.

    Специалист добавил, что основной акцент сделан на поражении ракет средней дальности, низкоорбитальных спутников, а также современных сверхзвуковых самолетов НАТО. По его словам, в сфере противоракетной обороны США и НАТО заметно уступают России. Михайлов отметил, что принятие С-500 на вооружение стало для американского ОПК серьезным вызовом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного С-500.

    Напомним, что Минобороны России завершило финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей» в 2019 году.

    Комментарии (1)
    17 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Bloomberg: США готовят новые санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает ужесточение давления на российскую энергетику и может расширить рестрикции на нефтяной теневой флот уже в ближайшие дни, в случае, если мирная сделка по Украине не будет заключена.

    По данным Bloomberg, США готовят дополнительный пакет санкций против российской энергетики в случае провала переговоров по мирной сделке на Украине, передает ТАСС.

    Источники агентства сообщили, что рестрикции могут быть обнародованы уже в ближайшие дни.

    Планируемые меры затронут так называемый теневой флот, который, по данным США, используется для транспортировки российской нефти в обход существующих ограничений. В качестве объектов санкций рассматриваются и некоторые трейдеры, которых Вашингтон считает причастными к этим операциям.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Комментарии (0)
    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты
    Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    После массового отравления в пансионате Подмосковья погибло три человека
    Дело о госизмене возбуждено в отношении «кошелька Зеленского» Миндича
    В Болгарии арестовали двоих россиян по требованию США
    Пермский каннибал умер в поликлинике
    В МИД сообщили о переговорах с Таиландом по использованию карт «Мир»

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

