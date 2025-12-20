Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

В НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией

Адмирал НАТО Атли признал нехватку устойчивости для затяжного конфликта с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, вице-адмирал британского Королевского флота отметил, что западные армии должны быть готовы к более сложному полю боя, охватывающему и киберугрозы. По его словам, НАТО пока превосходит Россию по возможностям, но не по умению выдерживать затяжное противостояние.

«Есть ли у нас та устойчивость, которую мы хотели бы иметь? Думаю, комментарии за последние десять месяцев показали, что нет», – заявил Атли. Он добавил, что страны альянса это осознают и готовы инвестировать в рост военного потенциала. Глава британского генштаба Ричард Найтон также призвал больше британцев быть готовыми защищать страну.

В последние недели власти ряда европейских стран все чаще предупреждают о необходимости готовиться к возможному конфликту с Россией, поскольку Москва активизирует гибридные атаки против Европы. Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет, и призвал членов блока быть готовыми к масштабной войне.

Несмотря на договоренность всех стран НАТО, кроме Испании, к 2035 году тратить минимум 3,5% ВВП на оборонные нужды, реализация этих планов притормаживается, а выделение средств идет медленно. Великобритания, где Атли начал службу в 1988 году, отложила публикацию собственной инвестиционной стратегии по обороне до следующего года.

Атли считает, что несмотря на медленные темпы, инвестиции НАТО соответствуют спектру существующих вызовов и со временем усилят устойчивость альянса. По его словам, приоритеты в расходах неизбежны, так как бюджеты ограничены, а задач много.

Несмотря на опасения относительно готовности блока к длительной конфронтации, Атли считает, что члены НАТО уже делают необходимые шаги. «Считаю ли я, что мы движемся в правильном направлении? Абсолютно. Да, потому что это так», – отметил он.

Во вторник посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил об ускоренной подготовке ФРГ к возможному конфликту с Россией, отметив разрыв диалога и рост антироссийских настроений.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

Эксперты отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.