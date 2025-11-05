Le Parisien сообщил о причастности иностранного заказчика к ограблению Лувра

Le Parisien: Заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец

Tекст: Мария Иванова

Один из обвиняемых по делу об ограблении Лувра заявил, что заказчиком преступления мог быть иностранец, сообщает Le Parisien.

По данным издания, задержанные признались, что действовали по приказу заказчиков из некой криминальной организации, а один из них указал на возможного иностранного куратора, не уточнив имени, отмечает ТАСС.

В рамках следствия выяснилось, что исполнители, скорее всего, не были осведомлены о том, что грабят именно Лувр. Один из обвиняемых уверял, что думал, будто попал в музей рядом со знаменитой стеклянной пирамидой, а второй считал, что зашел в закрытое здание без посетителей.

Среди подозреваемых – блогер, известный как Doudou Cross Bitume, ранее фигурировавший в делах о правонарушениях. Следствие считает, что он был одним из тех, кто проник в Лувр, однако сейчас ему вменяют умышленное причинение ущерба госимуществу, а не ограбление.

На данный момент под стражей находятся четыре подозреваемых, двое из которых вскрывали музейные витрины, третий дежурил у здания на мотороллере. Преступление произошло 19 октября: злоумышленники при помощи подъемника проникли в Галерею Аполлона и похитили девять ювелирных изделий. Среди похищенного была корона императрицы Евгении с 1 354 бриллиантами, которую преступники уронили при бегстве.

Прокурор Парижа Лор Беко оценила ущерб в 88 млн евро и допустила причастность иностранных заказчиков. Расследование ведут более 100 следователей, однако похищенные ценности пока не обнаружены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парижская прокуратура уточнила, что задержанные по делу о похищении ювелирных украшений из Лувра ранее были осуждены за кражи.

WSJ отметила, что ошибки грабителей помогли полиции их задержать.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что похищенные из Лувра в октябре украшения могли быть уже проданы за пределы Франции, но власти уверены в возможности их возврата.