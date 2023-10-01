В России стартовал осенний призыв граждан на военную службу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, в соответствии с Указом президента Владимира Путина, для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 130 тыс. человек.

Там добавили, что осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации, при этом он не будет проводится в 24 муниципальных образованиях Забайкалья, Камчатски и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа, что обусловлено физико-географическими условиями указанных регионов

Как пояснил заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации.

В пункты дислокации подразделений ВС России в новых регионах, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут».

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал приказ об осеннем призыве в армию.