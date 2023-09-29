  • Путин: Мировую финансовую систему необходимо менять
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    Как от победы на Украине зависит новый мировой порядок
    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь
    Российских военных летчиков впервые вооружили пистолетом-пулеметом
    Делегация «Талибана» потеряла паспорта в московском супермаркете
    Определен средний размер пенсии в 2024 году
    Кабмин внес в Госдуму проект об увеличении МРОТ
    Путин подписал приказ об осеннем призыве в армию
    Россиян допустили к участию в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе
    Глава ВТБ увидел риск взлета курса доллара до 250 рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    6 комментариев
    29 сентября 2023, 17:10

    Путин подписал приказ об осеннем призыве в армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Осенний призыв в армию в России начнется с 1 октября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в пятницу.

    Призыв начнется 1 октября и закончится 31 декабря, призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, всего призывается 130 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

    В августе был принят закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет, однако изменения начнут действовать с 1 января 2024 года,

    Весной на военную службу призывались 147 тыс. человек.

    28 сентября 2023, 20:33
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний, которое назвал гамзатовской формулой России.

    «Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

    «И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.

    Коментарии (14)
    29 сентября 2023, 09:09
    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

    Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник, Герой России Андрей Трошев, с которым президент Владимир Путин встречался накануне, уже работает в Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает РИА «Новости».

    В четверг Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства рассказал, что на предыдущей встрече с Трошевым давал ему поручение о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

    Коментарии (14)
    28 сентября 2023, 21:38
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    @ EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин провел встречу в Кремле, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом, передает ТАСС.

    Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (6)
    29 сентября 2023, 15:48
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

    «Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

    Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

    Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

    Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.

    Коментарии (10)
    29 сентября 2023, 15:12
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО и пообещал, что будет оказана помощь их родственникам.

    «Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент рассказал на встрече с военнослужащими, отличившимися мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба Министерства обороны России о мужестве и героизме военных во время боев в СВО.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы», – рассказал Путин. Он назвал подвиг военных «знаковым, хорошим примером мужества и героизма».

    Во встрече участвуют заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов, передает ТАСС.

    Калашников удостоен звания Героя России за проявленные мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами Вооруженных сил Украины у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

    Путин принимает в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.

    Коментарии (12)
    29 сентября 2023, 11:46
    Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств.

    «Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года», – передает ТАСС текст документа.

    Как отмечается в пояснительной записке, резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами – участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

    Кроме того, Россия лишилась возможности «участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».

    «С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», – отмечается в документе.

    Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение о приостановке прав нашей страны в комитете и Парламентской ассамблее СЕ в связи с началом российской спецоперации. В феврале 2023 года Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.

    Москва подчеркивала, что Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, России нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза.

    Коментарии (3)
    28 сентября 2023, 20:48
    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился с Путиным и Шойгу

    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился в Москве с Путиным и Шойгу

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Встреча состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе Национальной армии Ливии, передает РИА «Новости». Во вторник ЛНА сообщила, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.

    Ранее сообщалось, что визит Хафтара в Россию состоялся «по приглашению российского государства».

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    29 сентября 2023, 08:49
    Эксперты в США заявили о неготовности НАТО к военному ответу на «удар» России

    Американский центр RAND: НАТО не готово к военному ответу в случае удара со стороны России

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий в случае, если Россия в рамках конфликта на Украине нанесет возможный удар по силам НАТО, к такому выводу пришла американская некоммерческая исследовательская организация RAND. Эксперты при этом считают, что сообщение RAND может быть вбросом, направленным на подталкивание России к эскалации.

    Аналитики RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, описывают три якобы возможных сценария непреднамеренной эскалации со стороны России, передает РИА «Новости».

    Так, в первом варианте, под «российский удар» попадают чиновники НАТО на Украине. Американские эксперты считают, что в этом случае пострадавшее государство – член блока может начать оказывать политическое давление или выступит с дипломатическим требованием ко всему альянсу по поводу коллективного ответа.

    Во втором гипотетическом варианте, описанном американскими политологами, российские маневры приводят к гибели экипажа самолета США над Черным морем. В этом сценарии политики США столкнуться с необходимостью реагировать. В RAND не исключают, что с американской стороны потребуется нанесение «ударов по российским самолетам или вспомогательным базам». В этом случае, как пишут эксперты, Россия может рассматривать любой ответный удар как крайне эскалационный.

    В третьем сценарии американские аналитики рассматривают вариант, при котором «Россия может нанести упреждающий удар по объектам НАТО». В этом случае в RAND не пишут о гарантированном ответе альянса, а только указывают на его вероятность. Американская сторона, по мнению аналитиков, вероятно, будет рассматривать «российский удар» как «беспричинный». Ответ НАТО, по мнению RAND, «можно сдержать, однако альянс также может возмутиться и попытаться наказать Москву прямыми военными действиями».

    В исследовании отдельно оговаривается, что способность США контролировать будущую эскалацию может уменьшиться. Поэтому они предлагают американским властям «планировать ответ на российскую эскалацию ситуации, в то же время прилагая усилия, чтобы поддерживать дипломатические и военные каналы связи с Россией, которые могли бы затормозить спираль эскалации».

    Военный эксперт Алексей Леонков считает, что такие отчеты не следует понимать буквально. Он допускает, что такого рода аналитика может быть рассчитана как раз на подталкивание России к эскалации. Запад, по его мнению, может намеренно вбросить информацию, что они якобы не готовы к однозначному военному ответу.

    Также эксперт не исключит, что США и их союзники по НАТО действительно не готовы ни к какому военному ответу и обострению. При этом любую эскалацию с российской стороны они будут использовать в политическом плане, например, чтобы исключить Россию из Совета Безопасности ООН, предположил Леонков.

    Не исключил он и того, что США хотят втянуть в конфликт с Россией ряд стран восточной Европы. При этом сам Вашингтон, а вместе с ним и Лондон, останутся в стороне, сказал Леонков.

    Москва ранее не раз заявляла, что Россия может использовать ядерное оружие исключительно в качестве ответных мер на угрозу уничтожения нашей страны.

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    29 сентября 2023, 09:01
    В Минобороны рассказали об осеннем призыве на срочную службу

    Минобороны: Осенний призыв на срочную службу в России пройдет во всех регионах

    Tекст: Ольга Никитина

    Осенний призыв стартует 1 октября во всех российских регионах, включая новые субъекты России, начало отправок призывников со сборных пунктов ожидается с 16 октября 2023 года, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

    Цимлянский уточнил, что исключение по срокам начала осеннего призыва составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера. В них граждане из-за климатических особенностей местности призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря, сообщил контр-адмирал, слова которого приводятся в сообщении Минобороны.

    Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев, уточнил Цимлянский.

    Всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формированиий на территории России.

    Подчеркивается, что в пункты дислокации российских подразделений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и для участия там в СВО «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут».

    Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения с полученными навыками их направят в войска.

    При этом будет продолжена практика формирования научных и спортивных рот.

    Сообщается, что кандидаты для прохождения военной службы и их родители могут ознакомиться с требованиями на сайте Минобороны, а также через раздел «Контакты» обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

    Кроме того, с 17 октября заработает «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Там можно будет получить разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу.

    Он подчеркнул, что у Генштаба ВС России нет никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.

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    29 сентября 2023, 09:53
    Путин разрешил продать 100% акций банка «Интеза»

    Президент Владимир Путин разрешил продать 100% акций банка «Интеза»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин разрешил операции со 100% акций АО «Банк Интеза».

    Из указа президента следует, что разрешено совершение сделок и операций, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества «Банк Интеза».

    «Банк Интеза» является российской «дочкой» итальянской группы Intesa Sanpaolo. Банк работает в России с 2003 года и предоставляет услуги корпоративным клиентам. Согласно размеру активов банк занимает 65-е место.

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    29 сентября 2023, 11:12
    В США увязали восполнение запасов оружия с новым пакетом помощи Украине

    Bloomberg: США не смогут восполнить свои запасы оружия без нового пакета помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый пакет помощи Украине, который обсуждает Палата представителей США, предусматривает пополнение собственных запасов вооружений, истощившихся из-за передачи американской военной техники для нужд ВСУ, пишут американские СМИ.

    По словам председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама), правительство не имеет «никакого запасного плана» по выделению финансирования на цели восполнения собственных запасов вооружений, кроме как включить эту статью расходов в пятый пакет помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Общая сумма обсуждаемого пакета составляет 6 млрд долларов, причем 1,5 млрд долларов из них приходится на пополнение запасов США. Сам пакет включен в инициативу Сената по продлению финансирования правительства во избежание шатдауна (приостановки его работы)

    Отмечается при этом, что в Республиканской партии растет недовольство по поводу поддержки Украины. Так, по словам представителя от штата Калифорния Майка Гарсии, проголосовавшего против нового пакета помощи киевскому режиму, украинцы не воспринимают указания западных военных советников. Также он выразил сомнения по поводу того, что США и Украина «разделяют стратегическую цель выбить Россию из Крыма».

    Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

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    28 сентября 2023, 20:25
    Путин поручил проработать создание Национального центра исторической памяти

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования, сообщили в Кремле.

    Учредителем организации определено Управление делами президента. Ответственным назначен руководитель администрации президента России Антон Вайно, сам доклад должен быть готов к 20 ноября 2023 года, передает ТАСС.

    Доклад об источниках финансирования поручено представить президенту до 15 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

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    29 сентября 2023, 08:22
    Путин потребовал одинаковых гарантий для всех участников СВО

    Путин: Гарантии для участников СВО должны быть одинаковыми, вне зависимости от статуса человека

    Tекст: Ольга Никитина

    Социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником, Героем России Андреем Трошевым.

    «Андрей Николаевич, хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля по итогам встречи, которая состоялась накануне вечером.

    «Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи», – отметил российский лидер.

    Президент напомнил, что в России создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим», – сообщил Путин, добавив, что Евкуров расскажет о том, как в целом идет эта работа, а в деталях доложит Трошев.

    Ранее Путин заявлял, что нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.

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    29 сентября 2023, 17:27
    Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам

    Президент Путин законодательно разрешил украинцам въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.

    На сайте официальной правовой информации указано, что граждане Украины

    могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, а также удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

    Отмечается, что если есть дети, потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.

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    29 сентября 2023, 12:34
    Шойгу объяснил необходимость для стран СНГ иметь сильные ВС

    Шойгу: Обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь сильные вооруженные силы

    Tекст: Ольга Никитина

    Странам – участницам Содружества Независимых Государств (СНГ) ввиду сложившейся в мире военно-политической обстановки необходимо иметь сильные вооруженные силы, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ.

    Глава российского военного ведомства сообщил, что в пятницу будет дан старт совместной подготовке к празднованию 80-летия Победы наших народов в Великой Отечественной войне. Уроки ВОВ, по его словам, до сих пор остаются актуальными, и главным среди них является необходимость иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы, которые должны быть готовы реагировать на вызовы и угрозы, передает ТАСС.

    «Современная военно-политическая обстановка в мире к этому обязывает», – подчеркнул Шойгу.

    В ходе встречи руководитель военного ведомства предложил коллегам обсудить глобальную повестку дня, задачи сотрудничества между министерствами, а также способы расширения и укрепления взаимодействия.

    Ранее Шойгу заявлял о росте роли ВС стран СНГ в сохранении региональной стабильности.

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      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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