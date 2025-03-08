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    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева
    Эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области
    Эксперт объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах в Эр-Рияде
    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    23 комментария
    8 марта 2025, 23:02 • Новости дня

    В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка

    МВД сообщило о задержании двух мужчин за похищение подростка для вымогательства

    Tекст: Максим Попов

    В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в похищении 16-летнего подростка, с целью вымогательства 300 тыс. рублей, часть из которых была переведена в криптовалюте.

    Как сообщили в МВД, инцидент произошел вечером 6 марта. Двое неизвестных избили подростка и против его воли посадили в автомобиль, после чего несколько часов возили его по городу. Угрожая расправой, они требовали от юноши 300 тыс. рублей за его освобождение. Эти деньги якобы шли в счет несуществующего долга, передает ТАСС.

    Отец подростка, находившийся в другом городе, перевел своему сыну деньги, чтобы тот смог расплатиться с похитителями. Часть суммы была передана наличными, а часть – в виде криптовалюты. После получения денег похитители отпустили молодого человека и скрылись.

    Подозреваемыми оказались 18-летний житель Петербурга и 29-летний мужчина из Коми. Оба были задержаны полицией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обвиняемый в избиении девушек на Урале ранее похищал подростков на автомойке.

    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

    Коментарии (11)
    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

    Коментарии (10)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

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    8 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

    Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

    Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

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    7 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Житель Нижнего Новгорода спас коня от холода, заведя на пятый этаж

    Нижегородец провел потерявшегося коня на пятый этаж, чтобы спасти от холода

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нижнем Новгороде местный житель Дмитрий завел потерявшегося коня на пятый этаж многоэтажки, чтобы животное не замерзло на улице, пока полиция не вернула его владельцам.

    Как передает РИА «Новости», житель Нижнего Новгорода Дмитрий привел коня, найденного на улице, на пятый этаж многоэтажного дома. Живя в районе улицы Мончегорской, Дмитрий обнаружил животное и, опасаясь за его безопасность и здоровье в холодное время года, решил укрыть его в подъезде.

    Видео необычного происшествия попало в местные Telegram-каналы, где пользователи предположили, что мужчина может пытаться удивить свою супругу перед Международным женским днем. Однако пресс-служба МВД региона уточнила, что мотивы Дмитрия были не романтическими, а заботливыми.

    В полицию о нахождении коня на лестничной площадке сообщили обеспокоенные соседи. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые и выяснили истинную причину поступка мужчины. Дмитрий рассказал, что нашел коня на улице, понял, что животное потерялось, и решил укрыть его от опасностей улицы.

    Вскоре после этого полиция нашла хозяев коня, который, как оказалось, сбежал погулять. Дмитрий, сопровождая полицейских, помог вернуть животное домой, заверив, что всего лишь хотел помочь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Благовещенске владельца кота привлекли к административной ответственности за нарушение покоя соседей, поскольку кот, оставленный в квартире на неделю, громко мяукал от скуки. В Госдуме обсуждают усиление наказаний за антисанитарию, включая принудительное изъятие жилья в тяжелых случаях. Газета также рассказала, что делать, если соседи сверху громко топают по ночам.

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    6 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО. Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который является московским филиалом фонда.

    Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.

    «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

    В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.

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    6 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»

    Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором из-за слов о «российской угрозе»

    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Михаил Шеремет подверг критике заявление Эммануэля Макрона о российской угрозе, отметив, что Франция сама исторически угрожала России, а Макрон стремится стать новым Наполеоном.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы. В интервью РИА «Новости» Шеремет подчеркнул, что реакция Макрона является истеричной и возмутительной.

    Шеремет напомнил, что на протяжении истории именно Франция неоднократно угрожала России, в том числе отправляя свои войска на Москву. По его мнению, Макрон поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть Германию и стать лидером Евросоюза. Он выразил уверенность, что мечты Макрона о лидерстве обречены на провал.

    Шеремет также охарактеризовал Макрона как диктатора, который нуждается в создании образа внешнего врага, чтобы объединить вокруг себя европейские страны. По его словам, французский народ осознает это, и Макрон будет публично поставлен на место.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

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    6 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

    Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

    Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. 

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

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    6 марта 2025, 01:00 • Новости дня
    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию

    Захарова прокомментировала заявления Макрона о российской угрозе и визите посла Франции

    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу назначения нового посла Франции в Россию на фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы, подчеркнув противоречивость политики Парижа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы во время выступления перед гражданами.

    В свое Telegram Захарова выразила недоумение по поводу цели визита нового французского посла в Россию, задавшись вопросом о логике такого назначения в условиях заявлений Макрона.

    Дипломат отметила, что намерения посла развивать отношения с Россией противоречат словам президента Франции, который заявил о планах увеличения военного бюджета и обсуждения использования ядерного оружия для защиты ЕС. Захарова иронично отметила, что Макрон считает французскую армию «самой мощной» в Европе, упомянув, что Зеленский придерживается аналогичного мнения о своих вооруженных силах.

    Захарова подчеркнула, что данное заявление Макрона прозвучало «по-настоящему весенним», и добавила, что теперь Макрон и Зеленский нашли «общее занятие по измерению» своих армий, что, по ее мнению, указывает на непоследовательность внешней политики этих стран.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и втягиванию страны в конфликт с Россией.

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    7 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что российская армия «разносит» украинские войска на поле боя.

    Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social отметил, что российская армия «буквально разносит» Вооруженные силы Украины на поле боя, передает «Лента.Ру».

    В связи с этим президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России. Среди возможных санкций он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

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    6 марта 2025, 06:34 • Новости дня
    Рогов обвинил Макрона в подлости из-за слов о России

    Рогов назвал заявление Макрона о России угрозой политической подлостью

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов обвинил Эммануэля Макрона в лицемерии и политической подлости за его слова о России как об угрозе для Европы, добавив, что это связано с интересами наднациональных элит.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов резко отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России, передает РИА «Новости». Рогов назвал это заявление «человеческой и политической подлостью по отношению к России, и лицемерием по отношению к Украине».

    По мнению Рогова, слова Макрона о России как об угрозе для Европы не столько связаны с поддержкой режима Владимира Зеленского и Украины, сколько с целями наднациональных элит. По его мнению, эти элиты, интересы которых представляет Макрон, стремятся не допустить усиления позиций в мире президента США Дональда Трампа и хотят предотвратить мирные переговоры между Россией и США.

    Рогов подчеркнул, что данное заявление является отражением глубоких противоречий в международной политике, где такие высказывания используются для достижения скрытых целей. Он также отметил, что такие заявления вносят дополнительные элементы напряженности в отношения между Россией и Европой.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 01:19 • Новости дня
    Следствие обвинило 11 человек по делу о торговле детьми в Москве

    Следствие завершило расследование дела о торговле детьми с 19 фигурантами

    Tекст: Максим Попов

    Следствие предъявило окончательные обвинения 11 фигурантам дела о торговле детьми, включая Юлию Логинову и Наталью Патоку, в котором участвуют 19 человек.

    Как сообщает ТАСС, следственные органы предъявили обвинения одиннадцати фигурантам резонансного уголовного дела о торговле детьми. Среди них оказались многодетная мать Юлия Логинова и ее подруга Наталья Патока.

    Следствие завершило расследование в отношении Логиновой и еще десяти участников, обвиняемых в участии в преступной схеме. В ближайшие дни обвиняемые и их адвокаты начнут ознакомление с материалами дела, собранными следственными органами.

    В рамках расследования были изъяты документы из медучреждений, где родились проданные дети, а также получены свидетельские показания, подтверждающие вину фигурантов. Следователи провели очные ставки между участниками дела.

    Следствием установлено, что в 2018–2019 годах Логинова, воспитывающая пятнадцать детей, дважды представляла в органы ложные медицинские свидетельства о рождении детей. Патока, по версии следствия, организовывала приюты для беременных женщин, не желавших оставлять детей.

    Обвиняемые помогали женщинам с родами, предоставляя продукты, лекарства и медицинские услуги, а после рождения забирали детей и оформляли их по подложным документам.

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    6 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    В ДУМ назвали провокацией письма о требовании места под намаз в православных храмах
    В ДУМ назвали провокацией письма о требовании места под намаз в православных храмах
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Духовное управление мусульман России опровергло авторство писем с просьбой о выделении помещений в храмах РПЦ, подчеркнув их провокационный характер.

    Духовное управление мусульман России заявило о провокационном характере писем, которые якобы от их имени были направлены в епархии Русской православной церкви (РПЦ) с просьбой выделить помещения для намаза. Об этом сообщает РИА «Новости». Представители управления подчеркнули, что подобные действия направлены на создание раздора между традиционными религиями в стране.

    В организации призвали игнорировать данные письма и обратились к православным братьям с молитвенной просьбой не поддаваться на провокацию. Кроме того, они попросили компетентные органы провести расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года скандал с картиной пира монголов на телах русских воинов после битвы на Калке, замеченной в кабинете руководства Духовного управления мусульман РФ, вынудил художника принести извинения за свою работу и дать обещание ее исправить. Тем временем общественники подвергли критике позицию представителей ДУМ как в ситуации с картиной, так и другие их высказывания.


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