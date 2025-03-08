Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.18 комментариев
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка
МВД сообщило о задержании двух мужчин за похищение подростка для вымогательства
В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в похищении 16-летнего подростка, с целью вымогательства 300 тыс. рублей, часть из которых была переведена в криптовалюте.
Как сообщили в МВД, инцидент произошел вечером 6 марта. Двое неизвестных избили подростка и против его воли посадили в автомобиль, после чего несколько часов возили его по городу. Угрожая расправой, они требовали от юноши 300 тыс. рублей за его освобождение. Эти деньги якобы шли в счет несуществующего долга, передает ТАСС.
Отец подростка, находившийся в другом городе, перевел своему сыну деньги, чтобы тот смог расплатиться с похитителями. Часть суммы была передана наличными, а часть – в виде криптовалюты. После получения денег похитители отпустили молодого человека и скрылись.
Подозреваемыми оказались 18-летний житель Петербурга и 29-летний мужчина из Коми. Оба были задержаны полицией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обвиняемый в избиении девушек на Урале ранее похищал подростков на автомойке.