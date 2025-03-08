В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка

МВД сообщило о задержании двух мужчин за похищение подростка для вымогательства

Tекст: Максим Попов

Как сообщили в МВД, инцидент произошел вечером 6 марта. Двое неизвестных избили подростка и против его воли посадили в автомобиль, после чего несколько часов возили его по городу. Угрожая расправой, они требовали от юноши 300 тыс. рублей за его освобождение. Эти деньги якобы шли в счет несуществующего долга, передает ТАСС.

Отец подростка, находившийся в другом городе, перевел своему сыну деньги, чтобы тот смог расплатиться с похитителями. Часть суммы была передана наличными, а часть – в виде криптовалюты. После получения денег похитители отпустили молодого человека и скрылись.

Подозреваемыми оказались 18-летний житель Петербурга и 29-летний мужчина из Коми. Оба были задержаны полицией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обвиняемый в избиении девушек на Урале ранее похищал подростков на автомойке.