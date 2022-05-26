Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи?

Польша предложила альтернативный вариант удара по российской нефти взамен неудавшегося нефтяного эмбарго. Вопрос о запрете импорта российской нефти не будет обсуждаться даже на ближайшем саммите ЕС, заявила 24 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Надо ввести пошлину на российскую нефть, чтобы те страны, которые покупают российскую нефть со скидкой, не получали преимущество по сравнению с остальными членами ЕС, отказавшимися от российской нефти, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Речь идет, по его словам, про Венгрию, Чехию, Словакию и Австрию, из-за которых ЕС так и не удалось договориться по нефтяному эмбарго. По логике Польши, введение пошлины приведет к отказу этими странами от покупки российской нефти. Значит вводить официальное эмбарго уже не потребуется.

«Идея введения пошлин не является интеллектуальным прорывом польского премьера. Эта идея стара как мир», – напоминает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В Европе звучали и другие альтернативы нефтяному запрету. Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель предлагал ввести предельную цену на российскую нефть.

«Я считаю, что эти обходные истории в итоге все равно приведут к нефтяному эмбарго»,

– говорит эксперт.

Иными словами, у ЕС есть лишь два варианта: либо ввести нефтяное эмбарго – прямо или косвенно через пошлины, или не вводить нефтяное эмбарго. Третьего варианта по сути нет. «Вариант, когда Европа не вводит эмбарго, но лишает Россию доходов, на мой взгляд, не просматривается», – говорит Митрахович.

Почему вариант с пошлиной все равно ведет к нефтяному эмбарго? «Кто будет платить эту пошлину? Первый вариант – ее платит импортер. Это им точно не понравится, и они будут ныть и жаловаться, потому что нефть и так стоит дорого, а станет еще дороже за счет пошлины. Стоит ждать бунта импортеров. Венгрия считает наоборот, что это ей Евросоюз должен заплатить 18 млрд евро для того, чтобы страна смогла адаптироваться к жизни без российской нефти», – поясняет Митрахович.

Венгрия – одна из тех стран, кто «сидит» на нефтепроводе «Дружба». Выхода к морю у нее нет, а альтернативную нефть можно получить только морским путем. Кроме того, местные НПЗ заточены именно под российскую тяжелую нефть, и для перехода на другое топливо требуется недешевая модернизация завода и время.

Так, Венгрия потребовала от ЕС около 750 млн евро для модернизации и перевода своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на альтернативную нефть, а также на расширение нефтепровода, доставляющего нефть в Венгрию из Хорватии. Но это только на первое время. Венгрия также требует от ЕК компенсации от потери для ее экономики за отказ от российской нефти в 18 млрд евро. Именно в эту сумму страна оценивает эффект от поставок российской нефти.

Еврокомиссия, со своей стороны, пообещала финансовую поддержку Венгрии, Чехии и Словакии, которые зависят от поставок нефти из России и не имеют выхода к морю. Однако Брюссель предлагает смешную сумму – всего 2 млрд евро, поделенные на все три страны. Венгрия на такое, конечно, не согласна. Поэтому в ночь на 25 мая она ввела режим чрезвычайного положения. Любопытно, что сама Венгрия предлагала Европе альтернативный вариант: вводите эмбарго на морские поставки нефти из России, но сохраните трубопроводные поставки. Однако Брюссель на этот, казалось бы, компромиссный путь не согласился.

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«Второй вариант – когда импортер перекладывает импортную пошлину на поставщика. Именно так планировали поступить с углеродным налогом. Его сторонники говорили, что платить налог должны европейские импортеры, но забывали добавить, что европейцы собирались переложить его на поставщиков. Таким образом углеродный налог, вводимый Евросоюзом, становился налогом для России», – объясняет Митрахович.

Собственно, экспортная пошлина, которую платят российские экспортеры и которая идет в бюджет РФ, на самом деле также перекладывается на покупателя (за исключением Белоруссии, которая покупает российскую нефть дешевле рынка).

Если ЕС введет пошлину на импорт нефти из России и переложит ее на плечи российских нефтяников, возникает вопрос: согласится ли Москва на это? Митрахович указывает на то, что Польша и Брюссель, судя по всему, исходят из того, что Россия никуда не денется и согласится на новые правила игры. Однако расчет Брюсселя неверен, полагает эксперт.

«Какой смысл продавать нефть с еще большей скидкой трейдерам из-за введенной пошлины, если лучше направить эту нефть на азиатские рынки? Тем более что если дойдет дело до нехватки российской нефти в Европе, то стоимость барреля резко подрастет», – говорит Митрахович. Это значит, что российские нефтяники смогут неплохо зарабатывать на азиатском рынке, даже продавая нефть со скидкой.

«Сейчас в России идет падение добычи на 1 млн баррелей в сутки, это 10% от того, что мы производим. Если выпадет не 10%, а, например, 25–30%, то будет существенный рост цен на нефть», – указывает эксперт ФНЭБ.

Что касается установки предельных цен на нефть, то такого прецедента в мире не было. По сути ЕС перечеркнет рыночный механизм ценообразования и самовольно установит цену. «Забудьте про биржевые торги. Важно просто желание ЕС, который директивно назначит цену на российскую нефть прямо как в плановой экономике в Северной Корее», – замечает Митрахович.

На его взгляд, Россия на такие условия вряд ли согласится и, скорее, прекратит поставки нефти. В газовой сфере отказ от оплаты поставок за рубли рядом европейских стран привел к перекрытию Газпромом вентиля в эти страны (это те же Польша, Болгария и теперь Финляндия).

«Как минимум Россия временно остановит поставки и будет вести переговоры с Европой об их возобновлении. Это гораздо более вероятный сценарий», – считает собеседник.

Причем европейские политики это прекрасно понимают, именно поэтому вполне очевидные идеи с введением пошлин до сих пор не были реализованы на практике.

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