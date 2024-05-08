Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.16 комментариев
Шойгу поздравил военных с освобождением сел в ДНР и под Харьковом
Шойгу поздравил военных с освобождением Соловьево в ДНР и Котляровки на Купянском направлении
Глава Минобороны России генерал Сергей Шойгу направил телеграммы военным, участвующим в специальной военной операции на Украине, поздравив их с освобождением сел в Харьковской области и ДНР, сообщило ведомство.
Как сообщило в Telegram Минобороны, Шойгу поздравил командование и личный состав 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Соловьево в ДНР. Он подчеркнул, что бойцы «образцово выполняют воинский долг».
Шойгу заявил, что бригада «Черных барсов» «с честью решает задачи на самых ответственных направлениях». Отмечены заслуги в боях на Черниговском и Марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки. Указывается, что трое военных удостоены звания Героя России, свыше 1,5 тыс. отмечены государственными наградами и знаками отличия.
Также сообщается, что 272-й мотострелковый полк успешно проявил себя на Купянском направлении, освобождая «нашу землю от неонацистской нечисти». В частности, освобожден населенный пункт Котляровка. Свыше 3 тыс. военных награждены государственными и ведомственными наградами.
Напомним, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что группировка «Запад» ВС России в результате активных действий освободила Котляровку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Соловьево в ДНР.