Экс-глава центра при Росприроднадзоре арестован в Москве

Политолог оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону

Китаист Маслов: Макрон не смог убедить лидера Китая надавить на Россию

Tекст: Илья Абрамов

«Во время визита во Францию Си Цзиньпин подтвердил, что точка зрения Китая на украинский конфликт не меняется. Страна убеждена, что переговоры должны вестись между заинтересованными сторонами. Кроме того, КНР поддерживает идею диалога без предварительных условий», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Кроме того, следует понимать, что Китай очень негативно относится к попыткам диктовать, каких партнеров ему выбирать. Это касается применимо не только в контексте партнерства с Россией, но и в вопросе других регионов, например, Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии», – подчеркивает собеседник.

«Устойчивую позицию Китая в отношении России можно объяснить и рядом других причин. Несмотря на то, что КНР выигрывает экономически от сотрудничества с Европой, он заметно проиграет в политической устойчивости в случае разрыва с нашей страной, так как Москва является для Пекина важным партнером. У двух государств единое видение по решению ряда глобальных проблем, а также общее стремление к многополярному миру», – отмечает он.

«Точка зрения Китая на происходящие в мире процессы отражается и на его позиции в отношении Палестины. КНР экономически невыгоден конфликт на Ближнем Востоке. В Пекине считают, что создание самостоятельного государства является единственным способом урегулирования ситуации, так как подобное решение облегчит заключение соглашений между противоборствующими сторонами», – акцентирует эксперт.

«Данная позиция противоречит точке зрения США, которые заинтересованы в сохранении напряженности на Ближнем Востоке. Однако Макрон пытается сделать из Франции один из центров европейской силы. Поэтому он старается вести самостоятельную политику, в том числе и делать заявления о Палестине, идущие вразрез позиции Вашингтона. В Пекине это чувствуют. Поэтому Си Цзиньпин посетил именно Париж», – поясняет он.

«Если Франция будет вести самостоятельную политику, то данная встреча может привести к улучшению отношений с Китаем. Мы пока не знаем точные результаты переговоров, однако обе стороны заинтересованы в улучшении экономических отношений. Париж хочет развивать технологическое сотрудничество с Пекином, заменив США и Германию. КНР, в свою очередь, рассматривает республику в качестве «входных ворот» на европейский рынок», – заключил Маслов.

Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам.

В издании отмечают, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики КНР за дружеские отношения с Россией. Председатель подчеркнул, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны. Кроме того, китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта и не является одной из его сторон, что в издании трактовали, как «сердитое замечание» США.

The NYT пишет, что хоть в ходе переговоров в Париже лидеры Франции и Китая поддержали призыв к олимпийскому перемирию, однако никакого конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало.

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает проведение конференции по урегулированию кризиса на Украине, в которой примут участие и Россия, и Украина. Это, по его мнению, необходимо, чтобы обеспечить справедливое обсуждение всех мирных инициатив.



Кроме того, на встрече Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон сделали заявление, в котором призвали к созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года. Пекин и Париж отметили необходимость возобновления политического диалога на основании плана «два государства для двух народов». Также Китай выступил за полноценное членство Палестины в ООН.

Китайский и французский лидеры также высказались за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер. Они заверили, что будут прилагать усилия к дальнейшему дипломатическому разрешению ситуации.

Также Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз и Китай должны продвигать здоровое и стабильное развитие отношений и углублять сотрудничество. Он призвал ЕС к партнерству, углублению стратегического взаимодействия и продвижению взаимного доверия с Китаем.