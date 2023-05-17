Финляндия заявила о заморозке Россией счетов представительств

Helsingin Sanomat: МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила счета финских представительств

МИД Финляндии утверждает, что Россия якобы заморозила банковские счета представительств республики в стране, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на полученное от ведомства электронное письмо.

Из письма следует, что «счета посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге заморожены, они не могут использоваться», передает ТАСС.

Ранее в Финляндии были арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры. А 1 апреля в Финляндии были заблокированы счета РЦНК.

Напомним, Россия направила в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить ситуацию с арестом земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в финской столице, а также семи квартир, находящихся в российской госсобственности.