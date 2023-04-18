В Финляндии арестовано здание Российского центра науки и культуры

В Финляндии арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры

В Финляндии арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), принадлежащие России, причиной стали санкции ЕС, сообщает газета Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

Также управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки, связанных с «теми, кто находится под санкциями ЕС», при этом три квартиры находятся в непосредственной близости от РЦНК, передает РИА «Новости».

Как отмечается, арест является обеспечительной мерой, России не разрешается передавать, уничтожать или закладывать имущество.

Ранее банковские счета РЦНК в Хельсинки заморозили в связи с санкциями Евросоюза против России до дальнейшего уведомления.