Счета Российского центра науки и культуры заморозили в Хельсинки

Счета Российского центра науки и культуры заморозили из-за санкций ЕС в Хельсинки

Банковские счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки заморозили в связи с санкциями Евросоюза против России до дальнейшего уведомления, сообщает финансовое издание Talouselama.

Издание пишет, что активы российского центра заморозил банк Nordea из-за санкций ЕС, введенных из-за российской СВО на Украине, передает РИА «Новости».

Управление по взысканию долгов запретило банку передавать и выплачивать средства кому-либо, кроме судебного пристава, уточняет издание.

Между тем, в посольстве России в Финляндии заявили, что находятся в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы Российского центра науки и культуры в Хельсинки.

Ранее прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении «Русского дома» в столице Германии из-за подозрения в обходе санкций.