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20 января, пятница | Последнее обновление — 20:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
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Прокуратура ФРГ начала проверку «Русского дома» в Берлине
Прокуратура ФРГ начала расследование из-за деятельности «Русского дома» в Берлине в связи с обходом санкций
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Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении «Русского дома» в столице Германии из-за подозрения в обходе санкций, сообщил представитель правоохранительных органов Себастьяна Бюхнера.
Бюхнер сообщил агентству dpa, что в настоящее время проводится проверка на предмет нарушения Закона о внешнеэкономической деятельности «Русским домом» в Берлине. Поводом, как пишет издание, стали санкции Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.
Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.
БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью».
Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.
Немецкий политик напомнил Бундестагу о последствиях дружбы «с Бандерами»
Депутат от «Альтернативы для Германии» Петер Бюстрон выступил против отправки танков Leopard 2 на Украину, он напомнил про поражение Германии во Второй мировой войне.
«Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже пытались это сделать тогда с Бандерами, и каков результат? Русские танки оказались здесь, в Берлине», – заявил он, видео с выступлением депутата опубликовал Первый канал.
Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона.
В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине
Вальдемар Гердт: Писториус и Шольц пытаются затянуть процесс поставки танков на Украину
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Борис Писториус раньше не представлял интереса для западных кураторов, поэтому у него пока еще есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.
«Все понимают, что передача Украине танков Leopard станет серьезным этапом эскалации конфликта. В данной ситуации Писториусу надо отдать должное – он пытается оттянуть поставки, которые Россией будут расцениваться как прямое вмешательство Германии в конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Как сказал мой коллега в Бундестаге, «мы уже однажды отправили свои танки на восток, но в результате русские танки оказались в Берлине». И тут он совершенно прав, мы не можем допустить повторения этой истории», – отмечает собеседник.
«Писториус сейчас только выходит на ринг в качестве политика международного уровня. Ранее он не представлял большого интереса для западных кураторов. Поэтому пока у него есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений. Но это до тех пор, пока США не «поставят его в стойло», – рассуждает политик.
«Надеюсь, что его отношение к России, которое можно охарактеризовать как нейтральное, позволит избежать эскалации с Москвой. Писториус неоднократно говорил о необходимости менять политику санкций, он также контактирует с Герхардом Шредерем. Все это дает нам небольшую надежду», – подчеркивает Гердт.
«При этом очевидно, что в скором времени США будут давить на Писториуса и на всю Германию. Изначально это будет непублично. Но если новый министр обороны не отступит от своих принципов, то начнется настоящая травля, в первую очередь в подконтрольных Вашингтону СМИ», – уверяет собеседник.
«Многое в вопросе поставок танков Leopard будет зависеть от того, насколько у Писториуса серьезный внутренний стержень. Также важно, что Шольц ищет возможность оттянуть процесс отправки. Я надеюсь, что он не станет делать из главы Минобороны козла отпущения. Но если это поможет не ввязывать Германию в конфликт еще больше, то это того стоит», – заключил Гердт.
В пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по украинскому кризису. Но несмотря на давление Остина, они так и не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard в интересах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Напомним, Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Польша и США настаивают на передаче танков Leopard Украине.
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Боррель озвучил затраты ЕС на Украину
Евросоюз и страны ЕС совместно уже выделили военную помощь Украине на 10 млрд евро, общая сумма помощи, в том числе гуманитарной, приближается к 50 млрд евро, заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что Евросоюз и страны сообщества уже выделили Украине военную помощь в общей сумме на 10 млрд рублей, передает ТАСС.
Вместе с тем он отметил, что если сложить все, что Европа сделала для Украины, военную и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, то это будет ближе к 50 млрд евро.
Ранее министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек заявил, что запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий.
Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
Писториус: Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
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Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, еще не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks.
«Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное, – сказал он. – Есть основания и в пользу поставок, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против», – добавил министр, передает ТАСС.
«Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по «Леопардам» будет принято и каким оно будет», – добавил он.
Министр высказал мнение, что западные страны стремятся как можно скорее прийти к общей точке зрения.
Писториус уточнил, что утром распорядился проверить наличие и состояние имеющихся «Леопардов». Это нужно для того, чтобы «иметь возможность действовать быстро», если коалиция все же решит когда-то отправить Киеву боевые танки.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.
В ЕС заявили об исчерпанности запасов советских вооружений
Запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий, заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек.
Бек считает, что единственный путь вперед – это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим, поскольку запасы советских вооружений исчерпаны, передает ТАСС.
В ходе дискуссии о траектории отношений ЕС с Россией первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз в тесной кооперации с США не исключает введения санкций против иностранных государств и компаний, сотрудничающих с Россией и не признающих западные санкции.
За санкции активно выступил профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, который считает, что «даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены, поскольку необходимо добиться смены режима». Он считает, что Россию нужно привести к «ужасающей бедности».
При этом участники обсуждения заявили, что их тревожит, что санкции против России, помимо 27 стран ЕС, США и Великобритании и Украины, поддержали только девять государств мира. Они считают, что нужно вести антироссийскую пропаганду в Африке и Латинской Америке.
Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент, поэтому Запад должен не замедляться с оказанием военной помощи Киеву.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод».
СМИ: Чехия и Словакия намерены передать танки Leopard Украине
СМИ: Прага и Братислава выразили готовность передать германские танки Киеву
Чехия и Словакия поддержали инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву, сообщила газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Сообщается, что Прага и Братислава «могут внести соответствующее предложение на встрече министров обороны» стран Запада американской авиабазе Рамштайн в Германии 20 января, передает ТАСС.
По данным СМИ, речь идет «30 боевых машинах». Эту технику Чехия и Словакия должны были бы получить в рамках «кругового обмена», предполагающего поставки Киеву из европейских стран, кроме Германии, танков советского производства, замену которых Берлин впоследствии производит с использованием собственной материально-технической базы.
Немецкие танки поступили в Чехию и Словакию в декабре прошлого года, ими стали боевые единицы типа Leopard 2A4».
Однако такая инициатива может столкнуться с рядом сложностей, в частности с проблемами в подготовке танковых экипажей с Украины, а также в вопросе «обеспечения поставок запчастей».
Кроме того, отмечает издание, танки могут стать приоритетной целью российских ВС.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.
CNN: США и Германия не договорились о передаче Украине западных танков
CNN: Министры обороны США и Германии Остин и Писториус в четверг не договорились о передаче Украине западных танков
Вопрос передачи Украине западных танков на состоявшейся в четверг встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был, сообщила телекомпания CNN.
По утверждению источников американской телекомпании, несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос передачи Украине танков якобы остался нерешенным накануне встречи министров обороны западных государств на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает ТАСС.
Источники телекомпании выразили мнение, что власти Германии вряд ли изменят свою позицию по этому вопросу. Как утверждает телекомпания, ряд высокопоставленных представителей американской администрации высказывают недовольство позицией правительства Германии.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Российский сапер рассказал об использовании ВСУ немецких мин
Российский сапер: Противник в зоне спецоперации часто использует немецкие мины
Самыми распространенными минами западного производства, применяющимися Вооруженными силами Украины (ВСУ), стали немецкие DM-31 и DM-12, сообщил начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России Илья Б.
Отвечая на вопрос об иностранных минах, наиболее часто встречающихся в зоне проведения СВО, начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России рассказал про установленные противником немецкие мины DM-31 с электромагнитными датчиками. Он пояснил, что это противотанковая кумулятивная противоднищевая мина. Кроме того, по имеющимся у него данным, попадались также мины DM-12. Вместе с этим российский военный отметил, что ВСУ в основном используют советские мины ТМ-62, ТМ-57, ПМН-2, ПМН-4, передает ТАСС.
Как пояснил специалист 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России, мины с неконтактными датчиками цели реагируют на изменение электромагнитного поля: если подойти к такой мине с миноискателем, то произойдет почти стопроцентное срабатывание. Он также отметил, что миноискатели у ВС РФ индукционные и наводят электромагнитное поле.
Противотанковая противоднищевая DM-31 производства Германии имеет заряд массой 3,9 кг, предназначена для вывода из строя бронированной техники за счет пробития кумулятивной струей ее днища. Противотанковая противобортовая мина DM-12 оснащена кумулятивным зарядом массой 1,5 кг и тоже предназначена для вывода из строя бронетехники, но за счет повреждения борта машины. Устройство раскладывается на стойке и может ожидать цель до сорока дней.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что страны НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине.
Пентагон назвал поставку танков Украине суверенным решением Германии
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: Возможная поставка Украине танков является суверенным решением Германии
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Возможная поставка Украине танков и предоставление Киеву другой помощи в сфере безопасности является суверенным решением Германии, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона напомнила, что США передали Украине БМП Bradley. Она также отметила, что другие страны увеличивают поставки Киеву военной помощи. При этом сотрудница министерства обороны США подчеркнула, что решение о поставке танков Украине – суверенное решение Германии о том, какую помощь в сфере безопасности отправлять Киеву, передает ТАСС.
Сингх добавила, что пока не может сказать, удалось ли министру обороны США Ллойду Остину достичь решения по отправке танков Украине на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом.
В четверг стало известно, что германский концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1. Днем ранее появились сообщения, что канцлер Германии Олаф Шольц поставил Соединенным Штатам условие для начала поставок немецких танков Украине.
Германию попросили официально дать согласие на поставку танков Украине
Министр обороны Британии Уоллес: Германия получила официальный запрос о разрешении на поставку танков Leopard Украине
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Германия в четверг получила от одного из союзников официальный запрос о предоставлении разрешения на реэкспорт немецких танков Leopard («Леопард») на Украину, сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес телеканалу Sky News.
Уоллес сообщил, что в адрес Германии был направлен официальный запрос. Он не пояснил, о какой именно стране идет речь. Отвечая на вопрос о том, каков, по его мнению, должен быть ответ Германии, Уоллес заявил, что хочет, чтобы в 2023 году у Украины было как можно больше танков. По имеющимся у телеканала данным, полученный Берлином запрос на реэкспорт танков Leopard могла направить Варшава, передает ТАСС.
Ранее в Пентагоне назвали поставку танков Украине суверенным решением Германии. В четверг стало известно, что германский концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1.
Германия обещала определиться по танкам для Украины в ближайшие часы
Министр обороны Германии Писториус: Вопрос поставок немецких танков на Украину решится на американской базе Рамштайн
Министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в пятницу в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в Западной Германии.
Отвечая в эфире телеканала ARD на вопрос о том, даст ли Берлин третьим странам разрешение на поставки немецких танков на Украину, министр обороны Германии заявил, что это станет понятно в ближайшие часы. Он выразил уверенность, что в ближайшие дни будет принято какое-то решение. При этом он заявил, что не может сказать заранее, каким оно будет, передает ТАСС.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Берлин получил официальный запрос о согласии Германии на поставку немецких танков Украине. В среду политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что на встрече в Рамштайне страны НАТО повысят ставки в конфликте на Украине.
Глава минэкономики Германии объяснил отказ Берлина поставить танки Киеву
Глава минэкономики Германии Хабек объяснил отказ Берлина поставить танки Киеву
Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Он пояснил, что если США решат поставить танки Abrams Киеву, то это бы облегчило задачу Берлина. Однако пока Германия неохотно рассматривает такое решение «по понятным причинам». «Вы знаете нашу историю», – приводятся слова Хабека в Telegram-канале RT.
Ранее сообщалось, что вопрос о поставках Украине западных танков на прошедшей встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был.
Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.
В ЕС пожаловались на сложности с принятием антироссийских санкций
Глава Евросовета Мишель: Санкции против России становится все сложнее принимать
Санкции против России становится сложнее принимать с каждым новым раундом, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Как заявил Мишель во время поездки в Киев, каждое обсуждение антироссийских санкций сложнее предыдущего, но несмотря на трудности, ЕС продолжит дискуссии по новым пакетам ограничений, передает РИА «Новости».
Ранее Мишель поддержал поставки Киеву вооружений.
Власти Германии отвергли сообщения о требованиях Шольца к США передать танки Abrams Украине
Кабмин ФРГ заявил, что Шольц не требовал от США передать Киеву танки Abrams в обмен на поставки Leopard
Канцлер Германии Олаф Шольц не ставил условием передачи Киеву немецких танков Leopard обязательное предоставление Украине американских танков Abrams, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт заявил, что никогда не было взаимообусловленности или требования того, что сначала якобы должен последовать один шаг, с тем чтобы мог быть сделан следующий, передает ТАСС.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard 2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Между тем в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.
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