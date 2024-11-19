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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    21 комментарий
    19 ноября 2024, 02:20 • Новости дня

    Неизвестные «перерезали» телекоммуникационный кабель между Литвой и Швецией

    Tекст: Антон Антонов

    Подводный телекоммуникационный кабель оператора Telia между Литвой и Швецией был поврежден, что привело к снижению скорости интернет-соединения на треть, сообщил директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс.

    «Кабель был перерезан в воскресенье утром. Мы потеряли связь. Расследование показало, что она была нарушена», – приводит слова Шемешкявичюса «Российская газета» со ссылкой на LRT.

    Проложенный по дну Балтийского моря кабель был поврежден утром 17 ноября. Жители Швеции временно лишились доступа к ряду интернет-сайтов, а скорость соединения снизилась на треть.

    Отмечается, что данный кабель эксплуатировался достаточно давно и ранее уже были случаи аварий, связанных с его повреждением. Шемешкявичюс пояснил, что подобные инциденты зачастую связаны с судоходством и «неправильными манипуляциями с якорем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, он проходит вдоль трубопровода «Северный поток».

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    18 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS

    Военные эксперты: Реакция Москвы на удары ракетами ATACMS будет очень жесткой и нарастающей

    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очевидно, что наведением западных ракет займутся иностранные специалисты. В числе целей окажутся объекты критической военной и гражданской инфраструктуры. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Запад никогда не отказывался от своей цели нанести стратегическое поражение России. Другое дело, что американские элиты рассчитывали на победу Камалы Харрис на выборах президента США. Это позволило бы Вашингтону продолжить свою политику», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Теперь же, когда возвращение Дональда Трампа стало очевидным, на Западе решили пойти на очередную провокацию. «Республиканец может все поменять. Поэтому нынешняя администрация посчитала нужным передать ситуацию на Украине в таком виде, когда будет сложно что-либо отыграть. Трампу просто придется следовать назначенному курсу», – допускает собеседник.

    К этой версии склоняется и военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. «Администрация Байдена хочет максимально усложнить жизнь Трампу, чтобы он первые месяцы президентства потратил на «разбор завалов», оставленных демократами. Это в духе американцев: поставить подножку своему конкуренту на прощание», – считает он.

    Собеседник подчеркнул: ВСУ не способны самостоятельно применять подобное оружие, поэтому наведение будет осуществляться с помощью профессиональных западных специалистов. «Скорее всего, противник постарается наносить удары по объектам критической военной и гражданской инфраструктуры. В этом плане для них никаких моральных ограничений нет», – отмечает Кошкин.

    «При этом Россия готова дать отпор. Мы обладаем масштабной системой ПВО, которая способна сбивать дальнобойные ракеты. Напомню, что у нас уже имеется опыт работы с ATACMS. В нашем распоряжении находятся комплексы С-400, С-350», – акцентирует эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. По его мнению, ATACMS будут использоваться в Курской области и некоторых других регионах России. «Дальность действия ракет составляет до 300 км. Впрочем, западные специалисты способны увеличить расстояние полета за счет уменьшения веса боезаряда. В числе целей окажутся штабы российских войск, узлы связи, склады вооружений и боеприпасов», – считает эксперт.

    На этом фоне, по его прогнозам, российские ВКС увеличат интенсивность воздействия на военную инфраструктуру и объекты двойного назначения на Украине. «Речь пойдет в том числе об ударах по складам, которые доставляют боеприпасы в одесские порты. Не сомневаюсь – реакция Москвы на решение США будет очень жесткой и нарастающей», – заключил Бартош.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может зеркально ответить на решение президента США Джо Байдена снять запрет на удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проблема в том, что Россия ответит зеркально», – приводит слова Маска РИА «Новости».

    Напомним, Маск поддержал мнение о том, что «либералы любят» войну, так как она ведет к росту «большого правительства». По данным СМИ, Белый дом уже разрешил или близок к тому, чтобы разрешить применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Однако пока США не подтвердили данную информацию.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    36 комментариев

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    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

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    18 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Поврежден подводный кабель между Финляндией и Германией вдоль «Северного потока»
    Поврежден подводный кабель между Финляндией и Германией вдоль «Северного потока»
    @ Estonian Navy Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, был оборван, он проходит вдоль трубопровода «Северный поток», сообщила газета Ilta-Sanomat.

    Кабель, проложенный вдоль трубопровода «Северный поток», ранее был признан неисправным. Об этом уведомил государственный оператор Финляндии Cinia, передает ТАСС.

    Генеральный директор компании Ари-Юсси Кнаапила заявил, что мероприятия по устранению неисправности начались, ремонтное судно готово к отправке, ремонт займет 5-15 дней.

    Этот кабель является единственным подводным соединением Финляндии с Центральной Европой, и его маршрут вдоль «Северного потока» был выбран для облегчения монтажных работ. Длина C-Lion1 составляет 1 173 км, и он был введен в эксплуатацию в 2016 году, соединяя Хельсинки и город Росток в Германии.

    В конце октября Британия и Германия договорились о новом оборонительном пакте, предполагающем совместные военные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей.

    Конгрессмены США призвали оценить угрозу подводным кабелям со стороны России.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на сто процентов безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    18 ноября 2024, 10:42 • Новости дня
    На отбор во второй поток программы «Время героев» за три дня подано 6,5 тыс. заявок

    За первые три дня более 6,5 тыс. человек зарегистрировались на отбор во второй поток программы «Время героев»

    За первые три дня дополнительной регистрации на программу «Время героев» поступило 6640 заявок.

    На отбор во второй поток президентской программы «Время героев» за первые три дня подано 6640 заявок, отмечается на сайте программы.

    Регистрация началась с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.

    14 ноября состоялось заседание Общественного совета программы, где объявили о начале формирования второго потока обучения.

    Отмечается, что 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности. В числе назначенных – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. Еще ряд участников программы проходят подготовку к переходу на новые рабочие места.

    Напомним, на второй поток программы «Время героев» только за первые сутки пришло более 4,5 тыс. заявок.

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    18 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР ради сокращения бюджета

    Рамасвами объявил о планах закрытия ФБР и увольнения 1,5 млн сотрудников ради сокращения бюджета

    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР ради сокращения бюджета
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вивек Рамасвами планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

    Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, сообщает Economic Times.

    Рамасвами подчеркивает, что его главной задачей станет оптимизация федерального бюджета, а его департамент будет работать вне правительственных структур, предоставляя рекомендацию Белому дому.

    Рамасвами в интервью Fox News заявил, что планы реструктуризации включают полное закрытие некоторых министерств и сокращение раздутых департаментов. Он и Илон Маск договорились завершить свою работу по оптимизации расходов к 4 июля 2026 года. Рамасвами подчеркнул, что скорость, с которой они будут выполнять эти задачи, станет неожиданностью для многих.

    Ранее Дональд Трамп выразил желание ликвидировать Министерство образования, передав контроль над образовательным процессом в руки государства. Среди других своих целей он намерен развеять собственную теорию о «глубинном государстве», утверждая, что федеральные служащие преследуют личные цели, расходуя на это бюджетные средства.

    Ранее Рамасвами заявлял, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен».

    Илон Маск, также возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства.

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется борьбой с бюрократией и стремлением убрать нелояльных представителей глубинного государства, пояснял газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

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    18 ноября 2024, 17:52 • Новости дня
    Axios: Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на госпосты США
    Axios: Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на госпосты США
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между американским предпринимателем Илоном Маском и советником новоизбранного президента США Дональда Трампа Борисом Эпштейном произошел конфликт из-за назначения на государственные посты, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

    По данным Axios, инцидент произошел 13 ноября на обеде в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, передает РИА «Новости».

    Маск задал вопрос о влиянии Эпштейна на назначения Трампа, упомянув кандидатуры бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы министерства юстиции и Уильяма Макгинли на пост советника по юридическим вопросам, пишет портал. Оба кандидата были рекомендованы Эпштейном, однако у Маска возникли сомнения в их квалификации.

    Скандал достиг апогея, когда Маск обвинил Эпштейна в утечке информации о назначениях в СМИ. «Их отношения достигли критической точки...» – цитирует портал одного из источников. На это Эпштейн ответил, что не знает, о чем говорит Маск.

    Ранее газета New York Times писала, что советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине. Американист Борис Межуев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил возможное назначение Эпштейна спецпосланником Трампа по Украине.

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    18 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России

    Глава МИД Нидерландов выразил сожаление о раскрытии разрешения США на удары вглубь России

    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп сообщил о сожалении в связи с утечкой информации о разрешении США наносить удары вглубь территории России тактическими баллистическими ракетами.

    Вельдкамп выразил мнение, что такое решение является адекватным ответом на присутствие в России военных из КНДР, передает ТАСС.

    Министр отметил, что предпочел бы, чтобы решение имело неожиданный эффект. Согласно его словам, Нидерланды не ограничивают использование переданного Киеву вооружения, в том числе истребителей F-16.

    Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что позиция страны по этому вопросу остается неизменной. Он подтвердил, что Париж изучал возможность одобрения ударов по российским объектам с территории Украины.

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    Напомним, США разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области.

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения президента Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Решение США о применении ракет ATACMS против России, по мнению американского журналиста Джексона Хинкла, приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского.

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    18 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России

    Володин: Разрешение США на удары вглубь России негативно повлияет на судьбу Украины

    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может быть вынуждена ответить на удары вглубь своей территории американскими ракетами применением новых систем вооружения, которые ранее не использовались для ударов по Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, Россия ответит на нанесение ударов, но каким этот ответ будет – «вопрос к Министерству обороны», написал Володин в Telegram-канале. «Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», – добавил он.

    При этом, подчеркнул Володин, возможна дальнейшая эскалация конфликта. Он отметил, что расширение применения американских ракет может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Это разрешение только негативно повлияет на судьбу Украины и окончательно разрушит отношения России и США.

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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США одобрить нанесение ударов вглубь России является опасным и безрассудным. Также Песков заявил, что Россия считает такой шаг новым этапом вовлеченности США в конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем президент США Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.

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    18 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Байден ушел в джунгли Амазонии после речи на G20

    Telegraph: Байден внезапно развернулся и ушел в джунгли после речи на берегах Амазонки

    Байден ушел в джунгли Амазонии после речи на G20
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден, находясь на трибуне перед открытием саммита G20, в ходе выступления на берегах Амазонки в Бразилии неожиданно отвернулся и направился в джунгли, сообщили СМИ.

    Как передает The Telegraph, в момент ухода Байден был одет в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки, пишет Газета.Ru. Решение президента США покинуть трибуну вызвало удивление у собравшихся.

    Саммит глав государств «Группы двадцати» открывается в Рио-де-Жанейро и пройдет 18-19 ноября, в нем примут участие лидеры крупнейших экономик мира.

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

    В воскресенье Байден впервые разрешил использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Москва считает, что применение этих ракет означало бы новый этап вовлеченности США в конфликт на Украине.

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    18 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Киеве начались массовые отключения света

    В Киеве отключили свет, обесточен городской фуникулер

    В Киеве начались массовые отключения света
    @ Mikhail Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве из-за повреждений теплоэлектростанций компании «ДТЭК» начались отключения электроэнергии, которые затронули городской фуникулер.

    Отключения света в Киеве начались из-за повреждений теплоэлектростанций, передает ТАСС. Украинское издание «Страна» сообщило, что в столице обесточены многие объекты, включая городской фуникулер. Эти меры стали следствием ударов по энергетической инфраструктуре.

    17 ноября компания «ДТЭК» сообщила о повреждении теплоэлектростанций в нескольких регионах Украины. Тогда экстренных отключений удалось избежать. Однако нынешние отключения связаны с потерей 90% собственной генерации.

    Министерство обороны ранее информировало о массированных ударах по энергетическим объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины. Это могло вызвать значительные перебои в энергоснабжении страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

    Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов объявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Кремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России

    Песков: Россия оценила разрешение на удары ракетами ATACMS по своей территории как новый уровень угрозы

    Кремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва считает, что использование ракет ATACMS для ударов вглубь России означало бы новый этап вовлеченности США в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что такое развитие событий изменило бы вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт, сообщает ТАСС.

    Песков также отметил, что президент России Владимир Путин уже четко сформулировал позицию по дальнобойным ударам американскими ракетами, и подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за публикациями в западной прессе по этому вопросу.

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    Ранее Путин выразил надежду, что Запад воспринял предупреждение о том, что дальнобойные удары вглубь России означают прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул необходимость ответных мер.

    Напомним, США впервые разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать решения Джо Байдена, включая применение ATACMS для ударов вглубь России.

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    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

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    18 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Курахово

    Пушилин: ВСУ пытались перебросить резервы в Курахово для удержания позиций

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Курахово
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские войска предпринимают попытки отправить подкрепления в Курахово, чтобы сохранить контроль над городом и его водохранилищем, несмотря на ухудшающуюся ситуацию, заявил в эфире канала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    Украинские войска продолжают попытки переброски резервов в город Курахово, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эти действия обусловлены стратегическим значением Курахово. По его словам, освобождение города позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка.

    Пушилин отметил, что ключевую роль для обеих сторон играет Кураховское водохранилище. Он подчеркнул, что несмотря на безнадежную ситуацию для ВСУ в этом регионе, украинские войска не получают приказа на отход и продолжают удерживать позиции.

    «После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка – Петровского района. При этом для нас очень важно еще и само Кураховское водохранилище. Именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы», – заявил Пушилин.

    Он указал, что отсутствие команд на отход для украинских подразделений свидетельствует о стойкости и упорстве, но текущая обстановка делает их положение безвыходным.

    Утром в понедельник стало известно, что российские войска приблизились к перерезанию стратегически важной трассы Запорожье – Курахово, что может усилить позиции России в регионе. Накануне сообщалось, что российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой снабжения ВСУ в районе Курахово, затрудняя поставки боеприпасов и личного состава. Отметим, что около 3 тыс. солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо.

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