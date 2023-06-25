La Repubblica: Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

La Repubblica: Лидеры стран НАТО провели переговоры с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер», пишет газета La Repubblica.

В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Издание La Repubblica указало, что в альянсе считают министра обороны России Сергея Шойгу «самым надежным собеседником».



В ходе переговоров обсуждалось избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», передает ТАСС. В частности, представители НАТО сосредоточили внимание на более чем на 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Кроме того, Запад хотел прояснить, что его «силы не играют роли в действиях» ЧВК «Вагнер».

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.