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Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
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Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за работу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что президент Белоруссии подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации.
Между тем, Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Военкоры: Взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону оказался пакетом для разгона толпы
Взрыв в Ростове-на-Дону оказался взрывпакетом для разгона толпы у штаба ЮВО, сообщили военкоры.
По данным военкора RT Романа Косарева, у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Жители города бросились бежать от места ЧП.
Между тем, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщается, что силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба. Взрыв, прогремевший возле штаба ЮВО, был взрывпакетом для разгона толпы, сообщили военкоры.
По словам Косарева, на въезде в город установлены блокпосты, вероятно, их установил ЧВК «Вагнер», предположил военкор.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина
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Удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причины его побудившие, использование недостатков армии, как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага, заявили военкоры и эксперты.
Военкор Евгений Поддубный написал в Telegram-канале, что мятеж – не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами.
«Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна – законно избранная власть», – считает военкор.
Александр Руденко задал вопрос, если из-за действий ЧВК «Вагнер» противник «попрет» по всем направлениям и эта попытка окажется удачной, то кого будет обвинять Пригожин.
«Может быть, вначале надо было решить проблему с внешним врагом, а потом решать уже насущные проблемы?» – спросил военкор.
Семен Пегов считает, что удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причину, послужившую импульсом.
«Ну и если считаешь себя в первую очередь солдатом – то прямой приказ Верховного Главнокомандующего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет контрнаступление врага», – подчеркнул военкор.
«Все предельно просто. Речь сейчас идет на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж, это когда речь идет о сохранении России как таковой. У страны есть Верховный главнокомандующий. Он все сказал», – заявил Андрей Медведев.
По словам Ильи Крамника, все недостатки и проблемы вооруженных сил мешают нормальному развитию страны, укреплению ее безопасности и обороноспособности, усложняют жизнь и работу гражданам страны.
«Использование этих недостатков как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага», – считает эксперт.
Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия мятежников показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.
Военкор: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю
Военкор Коц: Мятежники действуют по подготовленному не одну неделю плану
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Действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю, заявил военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц.
Военкор написал в своем Telegram-канале, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал ракетный обстрел их тыловых лагерей.
Коц считает, что видео «последствия обстрела» постановочное, что «видно невооруженным глазом».
«Последствий ракетного удара на нем нет», – пишет военкор.
Он подчеркнул, что мятежники действуют по четкому плану с распределением всех ролей и типов вооружений, который явно готовился не за час после «ракетного удара».
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте
Возле штаба Южного военного округа в Ростове, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.
Ростовчане интересуются, что те здесь делают и почему не на фронте, один из бойцов ЧВК заявил в ответ о проводящихся учениях, передает РИА «Новости».
На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы дежурит военная техника, обстановка спокойная. Автомобильное движение заблокировано, но пешеходов пропускают. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки закрыты.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации
Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
В пресс-службе белорусского президента сообщили, что Путин рассказал Лукашенко о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях.
Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате он принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», с гарантиями безопасности для бойцов «Вагнера», отметили в пресс-службе белорусского лидера.
Между тем, Пригожин в своем Telegram-канале заявил, что понимает ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, поэтому решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Генералы Алексеев и Суровикин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
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Генерал армии Сергей Суровикин и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Суровикин напомнил руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» о трудном пути, который был пройден. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины», – приводит его слова РИА «Новости».
Генерал призвал бойцов ЧВК остановиться, подчеркнув, что противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в России. На руку противнику в тяжелое для страны время играть нельзя, сказал он.
Суровикин призвал подчиниться воле всенародно избранного президента России и решать вопрос мирным путем. ЧВК «Вагнер», по его словам, следует остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.
Генерал Алексеев со своей стороны отметил, что действия ЧВК «Вагнер» являются ударом в спину стране и президенту. «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», – заявил он, призвав бойцов одуматься. По его словам, большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам придумать невозможно.
Алексеев добавил, что данная провокация могла быть сделана только врагами нашей страны. «Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» – призвал он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»
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Большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, сообщил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник внутри ЧВК «Вагнер», что многие бойцы были очень удивлены дальнейшим ходом событий, когда вместо Белгородской области попали в Ростов-на-Дону.
Вместе с тем, бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубоскал», воевавший 7 месяцев заявил, что те, кто действует от имени «вагнеровцев» в Ростове-на-Дону творит террор и беззаконие. Боец считает, что он и его братья никогда бы не взяли оружие и не пошли бы воевать против России, «они погибли и воевали не за личные амбиции Пригожина или каких-то личностей».
«Если мне просто скажут, куда подойти и получить оружие, я готов стрелять в тех, кто прикрывается мирными жителями, несет зло и горе, кто предал светлую память погибших и честное имя живых. Как бы они ни называли себя, и что бы ни говорили, для меня они такие же кровожадные звери, как и те, с кем мы воевали. А бешеных зверей надо отстреливать!» – заявил боец.
С осуждением действий главы ЧВК «Вагнер» выступил руководитель экс-руководитель аналитической службы Пригожина Вячеслав Тарасов, который обратил внимание на то, что все, что транслирует Пригожин через общение с журналистами или через Telegram-каналы, не соответствует реальности, передает «Readovka».
«Евгений Викторович, идеология у вас одна – это страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть. Безраздельная и абсолютная. За вами нет правды. Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыне», – заключил Тарасов.
Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.
В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
Командир «ШтормZ» рассказал о ситуации на запорожском направлении после мятежа ЧВК «Вагнер»
Мятеж руководства ЧВК «Вагнер» никак не отразился на военной ситуации на запорожском направлении, и в будущем никак не повлияет, сообщил командир подразделения «ШтормZ» с позывным Али.
Военный уверен, что ВС России бьет и будет бить противника, как и прежде. Он также от имени своего личного состава заявил, что поддерживает «великую Родину» во главе с верховным главнокомандующим, передает ТАСС.
Ранее вооруженный мятеж владельца ЧВК «Вагнер» жестко осудили в российском обществе.
Корреспонденты рассказали о происходящем у штаба ЮВО
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Люди в форме со знаками отличия ЧВК «Вагнер» уложили на асфальт двух человек рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону, сторонники Пригожина замечены на крыше здания, сообщили корреспонденты.
Корреспондент RT Роман Косарев заявил о «задержании» двух человек бойцами ЧВК «Вагнер». О причинах задержания неизвестно, отмечено, что сторонники Пригожина дежурят на крыше здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.
Также сообщается, что на въезде в город «вагнеровцы» установили противотанковые мины. На кадрах можно заметить стоящих рядом бойцов и грузовик с боеприпасами. Среди оружия можно разглядеть, предположительно, трубу гранатомета.
Ранее возле штаба Южного военного округа в Ростов-на-Дону, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.
Позже возле штаба ЮВО прогремел взрыв.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Власти Липецкой области заявили о передвижении колонны техники ЧВК «Вагнер» по территории региона
Губернатор Артамонов: Техника бойцов ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области
Колонна техники бойцов ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области, принимаются необходимые меры безопасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Глава призвал жителей Липецкой области не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. По его словам, ситуация находится под контролем, принимаются меры безопасности, сбоев в работе инфраструктуры нет.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава Липецкой области Игорь Артамонов приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятиях в регионах.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
В Госдуме заявили о последней возможности бойцам ЧВК «Вагнер» избежать наказания
Глава комитета Госдумы Крашенинников: У бойцов ЧВК «Вагнер» пока еще есть шанс сложить оружие и избежать наказания
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Бойцы ЧВК «Вагнер» проявили себя геройски в СВО, они еще могут сложить оружие и избежать наказания, чтобы не растерять уважение к своим заслугам, но сделать это надо скорее, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, сложить оружие «вагнеровцам» необходимо достаточно быстро. Он отметил, что среди них есть много проявивших себя в СВО людей, к которым есть уважение, которое может растратиться в случае поддержки мятежа, передает ТАСС.
Крашенинников назвал действия ЧВК «Вагнер» антиконституционными и антиобщественными. Он считает, что в таких условиях власти должны оперативно отреагировать, а государству и обществу необходимо сплотиться.
Депутат добавил, что «правовая система готова» отреагировать на случившееся, виновные лица будут наказаны.
Ранее ветераны спецназа призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не идти против своей страны.
ФСБ призвала ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина
ЦОС ФСБ призвал ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина, принять меры к его задержанию
Центр общественных связей ФСБ России призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не совершать непоправимые ошибки и не выполнять преступные и предательские приказы основателя военной компании Евгения Пригожина.
В заявлении говорится, что бойцам ЧВК следует прекратить любые силовые действия против российского народа и принять меры к задержанию Пригожина, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что вся информация, распространенная в соцсетях от имени Пригожина о якобы «ударах» Минобороны России по тыловым частям ЧВК, не соответствует действительности и является информационной провокацией.
Заявления и действия Пригожина, как подчеркивает ЦОС ФСБ, фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. В службе безопасности назвали это ударом в спину российским военнослужащим, которые сражаются с профашистскими украинскими силами.
Дело против Пригожина завели в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в России, подчеркивает ЦОС ФСБ.
Отмечается также, что российские Вооруженные силы продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Муфтий Бердиев: Пригожин возомнил себя Наполеоном и его надо изолировать
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Во время спецоперации пойти стрелять в спину своих людей – это самое страшное, что может произойти, Пригожин возомнил себя каким-то Наполеоном, его нужно изолировать, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Так он отреагировал на события, происходящие вокруг Евгения Пригожина.
«Пригожин возомнил себя каким-то Наполеоном. Сегодня мы должны подчиняться только одному человеку – это Верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. И больше никому. То, что исполняет министр обороны Сергей Шойгу, – это приказы Путина. Если Пригожину это не нравится, то это уже его вина. Его нужно изолировать и побыстрее», – считает Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман КЧР.
Муфтий добавил, что в нынешний ситуации у нормального человека «не должно возникать» мыслей о мятеже. «Во время спецоперации пойти стрелять в спину своих людей – это самое страшное, что может произойти. Ему уже нашли уголовные статьи от 12 до 20 лет... Только вешать надо такого человека, который в такое время идет против своего народа, против своей армии», – считает Бердиев.
Поднятый мятеж, подчеркнул собеседник, это «самая большая радость недругам России – Америке и ее сателлитам». «То, что у нас появился предатель, доставило самую большую радость нашим недругам», – отметил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону из-за угрозы вооруженного мятежа, который поднял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.