Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Linux отстранил от работы 11 российских специалистов
Из списка сотрудников ядра Linux исключили 11 российских специалистов, якобы связанных с российскими компаниями, заявил главный разработчик ядра Linux Грег Кроа-Хартман.
«Они могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация», – говорится в его сообщении, передает РИА «Новости».
В перечне отстраненных Никита Травкин, Иван Кокшайский, Александр Шиян, Сергей Семин, Дмитрий Козлов, Сергей Штылев, Абулай Оспан, Дмитрий Рокосов, Владимир Георгиев, Евгений Душистов и Сергей Козлов.
Отмечается, что они связаны с российскими компаниями и используют почтовые адреса с российским доменом. Дополнительно указывается, что они работали над оценкой изменений подсистем ядра Linux.
Среди отстраненных есть сотрудники, работающие с российскими компаниями SberDevices, занимающимися мобильной ОС «Аврора», а также из компаний NetUp и Metrotek.
Создатель ядра Linux Линус Торвальдс заявил, что отстранение связано с необходимостью соблюдения санкций, введенных США.
Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин в 2023 году отмечал, что почти все отечественные операционные системы, такие как «Альт Линукс», Astra Linux и другие, создаются с использованием ядра Linux, что повышает риски обеспечения технологической независимости страны.
Также связанных с Россией исследователей отстранят и в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), одним из самых известных объектов ЦЕРН является Большой адронный коллайдер.