Москва потребовала наказать сжегших российских флаг в Финляндии

В МИД потребовали наказать сжегших российских флаг в Финляндии

Москва потребовала, чтобы финские власти привлекли к ответственности людей, которые в начале декабря во время массовых шествий в Хельсинки сожгли российский флаг, заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что в отношении финской стороны Россией был предпринят дипломатический демарш, во время которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются Москвой как недопустимый акт надругательства над государственным символом России, передает РИА «Новости».

Кроме того, российский МИД потребовал привлечь совершивших это преступление к ответственности.

Напомним, участники акции солидарности с Украиной в Батуми сожгли флаг России в феврале.