СК завел дело о теракте после удара по Брянску

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на жилой дом в Брянске», – говорится в сообщении ведомства в Max.

Жертвой нападения стал один мирный житель, еще не менее семи получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались пожилые люди и малолетний ребенок.

В Следственном комитете добавили, что подобные действия Киева свидетельствуют о сознательном терроре и переходят все границы человеческой морали. Сейчас специалисты собирают доказательства для установления всех причастных к этому преступлению лиц.

Ранее врио главы Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что в результате ракетной атаки ВСУ на жилой дом в Брянске погиб человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 13 человек пострадали при ночном ударе украинских войск по Брянску.