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Нетаньяху выступил за признание Израилем геноцида армян в Османской империи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает инициативу главы МИД страны Гидеона Саара о признании геноцида армян в Османской империи.
«Я не воздерживался от признания и определенно поддерживаю его», – приводит слова премьера ТАСС.
Саар объявил, что планирует вынести на утверждение израильского правительства и парламента проект резолюции о признании геноцида армян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент Турции назвал израильского премьера настоящим проклятием для собственного народа.
Осенью 2024 года турецкий лидер поддержал решение Международного уголовного суда об аресте Нетаньяху.