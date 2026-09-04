Володин заявил о необходимости убрать иностранные слова с улиц

Володин призвал избавить города от вывесок с иностранными словами

Tекст: Мария Иванова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с мнением граждан о необходимости скорейшего избавления от иностранных слов на улицах городов, передает канал политика в «Максе».

Он напомнил, что с 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон, обязывающий выполнять вывески, указатели и таблички на русском языке с возможностью их дублирования на языках народов страны.

«В комментариях вы также обращаете внимание на необходимость скорейшего ухода от иностранных слов в общественных пространствах городов. Спасибо за вашу позицию. Полностью с вами согласен», – отметил Володин. Он подчеркнул, что русский язык, культура, вера и история являются основами национальной идентичности, которую необходимо защищать.

Политик добавил, что одна из норм нового закона о защите русского языка разрешает называть новые жилые комплексы исключительно с использованием кириллицы. Эксперты подсчитали, что спустя полгода после вступления закона в силу 96% строящихся объектов соответствуют этому требованию, что составляет 4776 из 4977 возводимых жилых комплексов. При этом Володин призвал более ответственно подходить к реализации норм закона во всех сферах, напомнив, что с 2021 года Госдума приняла 33 закона в этой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Государственная дума одобрила законопроект о защите русского языка.

Первого марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках. Спустя несколько дней председатель парламента Вячеслав Володин призвал отказаться от навязывания заимствований.