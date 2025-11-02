Минтранс США сообщил о росте рисков для авиаперелетов из-за шатдауна

Министр транспорта США Даффи признал рост рисков авиаперелетов из-за шатдауна

Tекст: Мария Иванова

Нехватка авиадиспетчеров, вызванная шатдауном в США, повысила риски для авиаперелетов в стране, сообщает ТАСС.

Министр транспорта и временно исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи заявил телеканалу CBS News, что ситуация негативно сказывается на безопасности воздушного сообщения. Диспетчеры уже несколько недель работают без зарплаты, испытывают сильный стресс и вынуждены искать способы поддержать свои семьи, поэтому многие не выходят на работу.

Даффи подчеркнул: «Увеличивает ли это риски в системе? Конечно, да. Но, опять же, мы всегда управляем этим. Повторюсь, мы не хотим аварий. Мы хотим, чтобы люди ездили безопасно, поэтому будем замедлять и останавливать движение, если сочтем, что не сможем обеспечить безопасность людей, когда они едут из точки А в точку Б».

Глава ведомства добавил, что массовых увольнений не планируется, поскольку диспетчерам нужны поддержка и зарплата, а не увольнения. По информации Федерального управления гражданской авиации, около половины ключевых центров управления воздушным движением в США уже столкнулись с дефицитом персонала, почти 13 тыс. авиадиспетчеров остаются без зарплаты несколько недель.

Приостановка работы федерального правительства стартовала 1 октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу бюджета. Это очередной подобный случай; с 1977 года финансирование в стране останавливалось более 20 раз, а самый продолжительный шатдаун продолжался 35 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие аэропорты Соединенных Штатов столкнулись с нехваткой авиадиспетчеров.

Администрация президента США 31 октября разместила в соцсетях шуточное видео о «призрачных» демократах на фоне продолжающегося шатдауна.

Американист Малек Дудаков оценил последствия длительного шатдауна в стране.