С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.2 комментария
Минтранс США сообщил о росте рисков для авиаперелетов из-за шатдауна
Министр транспорта США Даффи признал рост рисков авиаперелетов из-за шатдауна
В Соединенных Штатах нехватка авиадиспетчеров на фоне приостановки работы правительства уже повлияла на безопасность авиаперелетов и затруднила организацию движения, заявил министр транспорта США Шон Даффи.
Нехватка авиадиспетчеров, вызванная шатдауном в США, повысила риски для авиаперелетов в стране, сообщает ТАСС.
Министр транспорта и временно исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи заявил телеканалу CBS News, что ситуация негативно сказывается на безопасности воздушного сообщения. Диспетчеры уже несколько недель работают без зарплаты, испытывают сильный стресс и вынуждены искать способы поддержать свои семьи, поэтому многие не выходят на работу.
Даффи подчеркнул: «Увеличивает ли это риски в системе? Конечно, да. Но, опять же, мы всегда управляем этим. Повторюсь, мы не хотим аварий. Мы хотим, чтобы люди ездили безопасно, поэтому будем замедлять и останавливать движение, если сочтем, что не сможем обеспечить безопасность людей, когда они едут из точки А в точку Б».
Глава ведомства добавил, что массовых увольнений не планируется, поскольку диспетчерам нужны поддержка и зарплата, а не увольнения. По информации Федерального управления гражданской авиации, около половины ключевых центров управления воздушным движением в США уже столкнулись с дефицитом персонала, почти 13 тыс. авиадиспетчеров остаются без зарплаты несколько недель.
Приостановка работы федерального правительства стартовала 1 октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу бюджета. Это очередной подобный случай; с 1977 года финансирование в стране останавливалось более 20 раз, а самый продолжительный шатдаун продолжался 35 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие аэропорты Соединенных Штатов столкнулись с нехваткой авиадиспетчеров.
Администрация президента США 31 октября разместила в соцсетях шуточное видео о «призрачных» демократах на фоне продолжающегося шатдауна.
Американист Малек Дудаков оценил последствия длительного шатдауна в стране.