    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    Российские войска подошли к Северску с двух направлений
    Губернатор: Пожар на Ярославском НПЗ не связан с атакой беспилотников
    Bloomberg сообщил о превращении «стены дронов» ЕС в пиар-акцию
    Армия Израиля за два месяца уничтожила более тысячи зданий в Газе
    В США начался шатдаун, ожидаются массовые увольнения госслужащих
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Камчатка-блюз на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал, как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    1 октября 2025, 11:44 • Вопрос дня

    Что такое шатдаун и как США в это время живут без госуслуг?

    Что такое шатдаун и как США в это время живут без госуслуг?
    @ Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Словом шатдаун (shutdown) в США обозначается остановка работы государственных учреждений, вызванная отсутствием принятого бюджета на следующий финансовый год. Из-за отсутствия финансирования на это время выполнение ряда государственных услуг ставится на паузу, государственные служащие перестают получать зарплату, их отправляют в отпуск или даже увольняют. Длится это до тех пор, пока Конгресс США не принимает бюджет.

    Первого октября в США начался новый финансовый год – и его начало ознаменовалось так называемым шатдауном (то есть временным частичным прекращением работы и финансирования госучреждений). Это неизбежно, так как Конгресс не смог принять бюджет на 2025–2026 финансовый год.

    В таких случаях обычно принимают временный бюджет, который действует в течение нескольких недель, необходимых противоборствующим сторонам, чтобы договориться о компромиссе. Но если республиканцам и демократам в Конгрессе не удается договориться и о временном бюджете, наступает шатдаун («выключение» правительства).

    Как устроен шатдаун

    В случае шатдауна часть функций государства «ставится на паузу». Все, что требует ежегодного утверждения Конгрессом и не связано с жизнью/безопасностью, временно останавливается. Сотни тысяч сотрудников отправляют в неоплачиваемый отпуск (им потом заплатят задним числом). Даже те, кто выполняет критические функции и продолжает работать, зарплату получают после возобновления финансирования.

    Что продолжает функционировать:

    Выплаты по Social Security (пенсии) и медицинская программа для пожилых Medicare продолжаются – это обязательные расходы, они не зависят от ежегодного бюджета. Но при этом офисы для обращений граждан и кол-центры функционируют по сокращенной схеме. Продолжаются выплаты штатам для содействия реализации программ Medicaid.

    Продолжает свою работу государственная почта. Ее текущая деятельность финансируется за счет собственных доходов.

    Продолжают работу структуры, чья деятельность связана с безопасностью и жизнеобеспечением: диспетчеры аэропортов, Агентство транспортной безопасности США (TSA), отвечающее за безопасность на транспорте.

    Продолжают свою службу сотрудники ФБР, военные, тюремная служба, метеорологи. Не прекращает работу FEMA (американский аналог МЧС).

    Не прерывается программа продовольственной помощи нуждающимся (SNAP). Обычно на первое время выплаты/выдача талонов поддерживаются за счет заранее доступных средств/особых полномочий. При затяжном шатдауне возможны сбои.

    Продолжают оформляться паспорта и визы. Это возможно, потому что эта деятельность финансируется за счет сборов пошлин, а они продолжают собираться независимо от проблем с утверждением бюджета в Конгрессе.

    Проценты по госдолгу платятся в срок.

    Что приостанавливает работу или работает в сниженном режиме:

    Службы по налогам и сборам (IRS) сокращают свою работу. Останавливается часть проверок, сильно урезаются функции взаимодействия с гражданами (прием звонков, работа офисов для обращений граждан), продолжают работать только «критические функции».

    Останавливают свою работу национальные парки, музеи, замораживается оплата по грантовым программам и приостанавливаются финансируемые из бюджета исследования. Ставится на паузу заключение новых контрактов/закупок, выдача новых грантов.

    Несмотря на то, что полеты продолжаются, приостанавливается набор и обучение диспетчеров, ставится на паузу часть проектов Федерального управления гражданской авиации. Из-за этого при длительном шатдауне возрастает риск задержек и длинных очередей в аэропортах.

    После принятия бюджета все сотрудники, отправленные в отпуск, возвращаются на работу. Они получают задним числом только свою базовую зарплату за время шатдауна. А те, кто в это время продолжал работать, получают зарплату и положенные надбавки и премии.

    История шатдаунов

    В 1974 году Конгресс принял закон, который навел порядок в бюджетном процессе, закрепил начало бюджетного года на 1 октября. Впервые новая процедура применялась при формировании бюджета на 1976 год. Конгресс и президент Джеральд Форд поспорили из-за законопроекта по финансированию ведомств труда и здравоохранения/образования (тогда HEW). Форд наложил вето, Конгресс его преодолел, и США вошли в 10-дневный разрыв финансирования. Но тогда не было шатдауна, ведомства продолжали работать «под будущий бюджет». Через 10 дней был принят временный бюджет – и ситуация вошла в привычное русло.

    В 1980-1981 годах генпрокурор США и глава американского Минюста Бенджамин Сивиллэтти опубликовал ряд разъяснений о строгом применении Антидефицитного закона: если денег нет, нельзя брать новые обязательства и держать людей на работе, кроме вопросов «жизни и безопасности». С этого момента при разрыве бюджетного финансирования агентства должны были закрываться, а часть сотрудников уходить в вынужденный отпуск.

    Первый настоящий шатдаун случился в ноябре 1981 года из-за спора президента Рейгана с демократическим большинством в Палате представителей о сокращениях «внутренних расходов». Шатдаун продолжался два дня. В 1984 и 1986 году ситуация повторилось, а прекращение работы государственных агентств продолжалось по одному дню.

    В 1990 году президент-республиканец Буш-старший столкнулся с оппозицией Конгресса, где обе палаты контролировали демократы. Шатдаун продолжался три дня.

    В 1995 году демократ Билл Клинтон столкнулся с зеркальной ситуацией (обе палаты Конгресса контролировали республиканцы), и прекращение работы продолжалось пять дней. Оно кончилось принятием временного бюджета. Но к его завершению разногласия не были преодолены, и в декабре 1995 – январе 1996 года американцы столкнулись с необыкновенно долгим шатдауном продолжительностью 21 день.

    Следующий раз в 2013 году президент-демократ Обама не сумел в срок провести бюджет через Конгресс, где Палату представителей контролировали республиканцы, а Сенат – демократы. «Выключение правительства» продолжалось 16 дней. И на пике в неоплачиваемый отпуск было отправлено 850 тысяч госслужащих.

    В январе 2018 года Дональд Трамп не сумел за время действия временного бюджета договориться с демократами в Сенате по вопросу предоставления отсрочки депортации некоторым категориям нелегальных мигрантов (билль DACA), и целый ряд госслужащих вынужден был два дня не ходить на работу.

    Через год ситуация повторилась с той лишь разницей, что после завершения временного бюджета в декабре 2018 года, из-за нежелания Конгресса выделить около 6 млрд долларов на строительство стены и укрепление границы, начался шатдаун, продолжавшийся до ротации в Конгрессе избранных на промежуточных выборах депутатов и сенаторов, в результате чего республиканцы утратили контроль над нижней палатой. Шатдаун продолжался 35 дней. В отпуск было отправлено 380 тысяч госслужащих, а примерно 420 тысяч работали, не получая текущую зарплату.

    Почему шатдаун наступил в 2025 году

    В этот раз нижняя палата Конгресса США одобрила подготовленный республиканцами план по финансированию правительства до конца ноября, но Сенат заблокировал его несколько часов спустя. Хотя у республиканцев большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, им необходима поддержка демократов для одобрения продления финансирования в Сенате.

    Демократы предложили собственное продление финансирования, которое позволит правительству продолжать работу до 31 октября, но также будет включать ряд мер, которых добивались демократы. Временный бюджет, предлагаемый демократами, предусматривает финансирование расходов «по текущему курсу» до 31 октября 2025 плюс блок по здравоохранению (включающий продление/закрепление усиленных субсидий ACA и отмену ряда сокращений, уже произведенных Трампом в 2025 году). За октябрь бюджетные расходы должны составить 136 млрд долларов.

    План республиканцев предусматривает ассигнования на период до 21 ноября 215 млрд долларов. При этом за октябрь расходы составят 134 млрд долларов (пропорционально реальным расходам в закончившемся бюджете). Разница с предложением демократов в октябре составляет около 2 млрд долларов.

    Сумма вроде бы непринципиальная. Но предложение демократов сворачивает начатые республиканцами проверки получателей помощи по Medicare и Medicaid (исключение из числа получателей льгот тех, чьи доходы превышают установленный минимум, а также обнаружение «мертвых душ» – фиктивных получателей). Чисто денежная составляющая в этом вопросе не так велика – 2,8–2,9 млрд долларов в месяц (и 335–350 млрд долларов за предстоящие десять лет). Реальная сумма может оказаться выше, за счет количества обнаруженных мертвых душ, но до завершения проверок об их числе можно только гадать.

    Вопрос не в сумме расходов за предстоящий месяц. Каждая сторона пытается зафиксировать во временном бюджете свои позиции, которые по существу станут предметом торга при принятии постоянного бюджета.

    Здесь надо учитывать и то обстоятельство, что бюджет принимается не единым биллем, а разбит на 12 законопроектов, которые обсуждаются и принимаются по отдельности. Но в каждый законопроект при его прохождении через палаты Конгресса, депутаты нижней палаты и сенаторы могут предложить некие требования (райдеры), которые обуславливают расходы выполнением определенных политических требований. Классический пример – ежегодный Hyde Amendment (запрет использовать федеральные деньги на аборты в ряде программ), который применяется именно как райдер к Labor–HHS.

    В нынешней ситуации демократы стремятся защитить от сокращений необоронные статьи расходов (в первую очередь на медстраховки), ввести запрет на неисполнение уже выделенных денег администрацией (impoundment), чтобы Белый дом не мог фактически саботировать исполнение бюджета, задерживая перечисления ведомствам). Республиканцы стремятся установить жесткие запреты на использования бюджетных ассигнований для проведения woke-повестки в образовании, финансирования за счет бюджета абортов и операций по смене пола, а также программ в сфере предоставления убежища и поддержки мигрантов.

    Четкое партийное противостояние несколько размывается в вопросе поддержки Украины. Если в Палате представителей среди республиканцев господствуют настроения в пользу сокращения программ помощи и неучастия США в дальнейшей поддержке Украины, то в Сенате наблюдается двухпартийная готовность сохранять поддержку Украине (в т.ч. через оборонный билль), даже если Белый дом просит ее урезать.

    В нынешней ситуации жесткого идеологического клинча пока сложно представить, какие взаимные уступки могут привести к соглашению. Каждая сторона пытается поставить другую в безвыходное положение. И шатдаун – мощное средство в руках оппозиции действующей администрации Белого дома. Но Трамп нашел собственное средство противодействия демократам. Он распорядился подготовиться к масштабным кадровым сокращениям в случае наступления шатдауна. То есть госслужащих будут сокращать, а не отправлять в отпуск. Как надеется Трамп, эта угроза сама по себе будет эффективным инструментом давления на его политических оппонентов в Конгрессе – потому что среди сокращаемых будет большая доля противников действующего президента США.

    ВСУ активизировали контратаки возле Константиновки
    Умер раненный при атаке дрона глава совета депутатов Новой Каховки
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    В ЕС признали неэффективность давления на Белоруссию
    Глава «Космической связи»: Талантливый народ России научился взламывать GPS
    Дуров рассказал о попытке его отравления в 2018 году
    Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38 человек

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

